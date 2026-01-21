Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
revelan_nl_menos_delitos_promedio_nacional_3280253bdc
Nuevo León

Tiene Nuevo León índice delictivo por debajo de la media nacional

Este avance responde a que el indicador de homicidios se mantiene en un promedio diario de 1.4 eventos, una cifra similar

  • 21
  • Enero
    2026

Durante este mes de enero, Nuevo León se ha consolidado en una fase de contención delictiva, logrando posicionarse por debajo de la media nacional en incidencia criminal, se informó este miércoles en la Mesa de Construcción de Paz, destacando una tendencia a la baja en delitos de alto impacto y robos.

Uno de los logros más significativos es el descenso del estado en el ranking nacional de homicidios dolosos.

revelan-nl-menos-delitos-promedio-nacional.jpg

Nuevo León pasó de ocupar el lugar 11 en 2024 al puesto número 16 en la actualidad.

Este avance responde a que el indicador de homicidios se mantiene en un promedio diario de 1.4 eventos, cifra similar a los periodos más bajos registrados en 2025 y un 75% inferior a los picos observados en mayo y junio de 2024.

Reducción en robos y violencia de género

La estrategia de seguridad también ha mostrado resultados positivos en delitos patrimoniales y violencia familiar:

El promedio diario de los cuatro tipos principales tipos de robos: casa habitación, negocio, persona y vehículo se sitúa en 28 reportes, una disminución notable frente a los 37 registrados en 2025 y los 44 de 2024.

En cuanto violencia de género el mes de enero promedia 61 reportes diarios, lo que representa una reducción del 6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Coordinación Interinstitucional

El gobernador Samuel García reconoció el esfuerzo de los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz por mantener los indicadores dentro de los límites de la fase de contención. Asimismo, hizo un llamado a reforzar el trabajo en equipo para garantizar un estado seguro y con presencia total de la ley.

revelan-nl-menos-delitos-promedio-nacional.jpg

La Mesa de Construcción de Paz está integrada por fuerzas federales y locales, incluyendo a la Nueva Fuerza Civil, la Sedena, Guardia Nacional, las Fiscalías (Federal y Estatal) y corporaciones municipales, quienes mantienen operativos conjuntos en todo el territorio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

padre_denuncia_hospital_angeles_3932605cbb
Ofrecieron arbitraje médico a papás de niño fallecido en hospital
INFO_7_VERTICAL_1_ab823db494
DIF NL condena a familiar a prisión por violencia a persona mayor
segundo_black_hawk_samuel_nl_4c5bac647a
Recibe NL segundo helicóptero Black Hawk para Fuerza Civil
publicidad

Últimas Noticias

AP_26024630443083_fa0d19bb08
Muere hombre en nuevo tiroteo del ICE en Minneapolis
EH_UNA_FOTO_2026_01_24_T114902_895_25ff86dc00
León XIV alerta sobre riesgos de la IA y la persuasión oculta
deportes_djokovic_0adf435778
Djokovic iguala a Federer y suma 400 victorias en Grand Slam
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
frio_en_nl_2026_554541e83b
Prepare el abrigo: Traerá tormenta invernal nieve a NL
publicidad
×