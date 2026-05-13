Pemex duplica muertes por accidentes en lo que va de 2026

Los primeros cinco meses de 2026 han representado un fuerte deterioro en materia de seguridad para Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que la empresa estatal prácticamente duplicara el número de trabajadores fallecidos por accidentes respecto a todo el año anterior.

De acuerdo con el más reciente informe trimestral de la petrolera, presentado el pasado 5 de mayo, en lo que va del año ya se contabilizan nueve trabajadores muertos en distintos incidentes ocurridos en instalaciones de la empresa.

La cifra supera ampliamente los cinco fallecimientos reportados durante todo 2025.

Aumentan accidentes y eventos graves

Según el reporte oficial, el índice de frecuencia de accidentes entre enero y marzo de 2026 se ubicó en 0.39 accidentes por millón de horas-hombre trabajadas, lo que representa un incremento de 39% respecto al 0.29 registrado en el último trimestre de 2025.

No obstante, el mayor deterioro se refleja en los accidentes considerados graves.

Pemex informó que durante el primer trimestre del año el índice de accidentes graves aumentó 333% anual, al pasar de 0.06 eventos en el mismo periodo de 2025 a 0.26 accidentes graves en 2026.

Incendio en Salina Cruz elevó la cifra de fallecidos

La situación volvió a colocarse en el centro de atención después del incendio registrado la noche del lunes en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca.

Este miércoles se confirmó la muerte de un trabajador lesionado durante el siniestro, elevando oficialmente a nueve el número de personas fallecidas en accidentes relacionados con instalaciones de Pemex en lo que va del año.

El incidente ocurre en medio de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad industrial dentro de la empresa estatal.

Pemex había reducido accidentes en 2025

Paradójicamente, durante 2025 la petrolera había mostrado una mejora en algunos de sus indicadores de seguridad.

La tasa de frecuencia de lesiones con pérdida de tiempo disminuyó 12.5%, pasando de 0.32 accidentes por millón de horas-hombre trabajadas en 2024 a 0.28 durante 2025.

Ese comportamiento permitió reducir parcialmente los niveles registrados en 2022, año en el que Pemex alcanzó algunos de sus peores indicadores de seguridad industrial en la última década.

Sin embargo, las cifras reportadas durante los primeros meses de 2026 muestran nuevamente un repunte en accidentes y eventos de alto riesgo dentro de las operaciones de la empresa.

Comentarios