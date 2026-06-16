Llegarán más de 700 joyas automotrices a Expo Clásicos 2026

La edición 24 de la Expo Clásicos Saltillo 2026 buscará consolidarse nuevamente como uno de los encuentros automotrices más importantes del país al reunir más de 700 vehículos de colección, atraer visitantes de distintas entidades y generar una derrama económica estimada de entre 15 y 20 millones de pesos para la región.

Durante la presentación oficial del evento y el homenaje al promotor automotriz Beto Marín, integrantes de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo destacaron que la exposición ha trascendido el ámbito local para convertirse en una referencia nacional e incluso internacional entre coleccionistas, restauradores y aficionados al automovilismo.

Hugo Alberto Rábago, presidente de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo A.C., informó que la Expo Clásicos se llevará a cabo los días 27 y 28 de junio en el Parque Las Maravillas, donde participarán expositores y visitantes procedentes de estados como Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y Durango, entre otros.

“Es uno de los eventos automotrices más importantes de México y cada año seguimos creciendo en participantes y visitantes”, señaló.

Además de la exhibición de automóviles clásicos y restaurados, el programa contempla actividades familiares, música en vivo, zona gastronómica, concursos y exhibiciones especiales relacionadas con la cultura automotriz.

Los organizadores destacaron que Saltillo mantiene el Récord Guinness por la mayor concentración de vehículos clásicos organizada por una asociación automotriz, reconocimiento que continúa vigente.

Como parte de las actividades previas al evento, el próximo 20 de junio se realizará el tradicional desfile de autos clásicos por las principales calles de la ciudad. La concentración iniciará a las 15:00 horas en la explanada de la Presidencia Municipal y el recorrido arrancará a las 16:00 horas para concluir en Plaza Patio.

Por su parte, Luis “El Recio” Rodríguez, integrante de la asociación, recordó que la Expo Clásicos nació hace 24 años como una reunión entre amigos apasionados por la restauración de vehículos y posteriormente evolucionó hacia un evento con causa social.

“Decidimos que nuestro hobby también podía servir para ayudar a otras personas. Por eso cada año buscamos que el evento tenga un beneficio para la comunidad”, comentó.

Entre los invitados especiales destaca la participación del restaurador internacional Martín Vaca, de Mexicanicos reconocido por diversos proyectos automotrices y por colaborar en la restauración del primer camión de bomberos que operó en Saltillo.

Los organizadores estiman una asistencia de miles de visitantes durante los dos días de actividades, lo que representa una importante ocupación hotelera y movimiento económico para restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos de la capital coahuilense.

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