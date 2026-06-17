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Coahuila

Llevarán estudiantes de Parras proyecto vitivinícola a torneo

La iniciativa contempla estudios sobre las condiciones del suelo, así como la siembra y cuidado de plantas de vid dentro de espacios educativos

  • 17
  • Junio
    2026

Un grupo de estudiantes de Telebachillerato representará a Coahuila en la Primera Feria Nacional de Desarrollo Comunitario que se celebrará en Ensenada, Baja California, gracias a un proyecto enfocado en la creación de viñedos escolares y el fortalecimiento del aprendizaje comunitario.

La propuesta fue seleccionada como la mejor del estado y competirá con iniciativas de 18 entidades del país.

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El proyecto, denominado “El Viñedo Escolar como Motor de Aprendizaje y Comunidad”, nació dentro de la materia de Desarrollo Comunitario y busca aprovechar la tradición vitivinícola de Parras para generar conocimientos, investigación y oportunidades de formación entre los jóvenes. 

La iniciativa contempla estudios sobre las condiciones del suelo, así como la siembra y cuidado de plantas de vid dentro de espacios educativos.

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Además de la producción agrícola, los participantes reciben capacitación relacionada con la cultura del vino y los procesos de elaboración de esta bebida, complementando su preparación académica.

Como resultado del trabajo realizado, se desarrolló un artículo científico que obtuvo el reconocimiento estatal y el pase al encuentro nacional, donde la alumna Mariana Quiroz Infante será la encargada de presentar el proyecto en representación de Coahuila.


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