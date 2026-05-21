Lluvias derriban árboles y crean encharcamientos en Ramos Arizpe

Las lluvias y fuertes vientos registrados en Ramos Arizpe provocaron la caída de árboles y encharcamientos en distintos sectores de la ciudad, informó Francisco Sánchez Aguirre, director de Protección Civil Municipal.

El funcionario señaló que durante las últimas horas se atendieron al menos tres reportes relacionados con árboles colapsados por las condiciones climatológicas.

Uno de los casos ocurrió en la colonia Cañadas del Mirador, donde un árbol tipo pirul cayó sobre una barda de madera en un domicilio ubicado sobre la calle Tierra y Libertad.

La situación también comprometió cables de energía eléctrica y fibra óptica, por lo que se dio aviso a la Comisión Federal de Electricidad y a Ecología Municipal.

Otra de las incidencias se registró en una plaza pública de la colonia Manantiales, sobre la calle Potomac, frente al domicilio marcado con el número 507, donde personal de Protección Civil realizó maniobras para seccionar el árbol y liberar el paso peatonal.

Sánchez Aguirre indicó que además se reportaron encharcamientos en vialidades donde históricamente se acumula agua durante lluvias intensas, particularmente sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe.

El director de Protección Civil señaló que, pese a las afectaciones, no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores derivados de las lluvias registradas durante las últimas horas.

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