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Coahuila

Vienen más órdenes de extradición de EUA: Torres Cofiño

Aseguró que el tiempo le dio la razón a su partido, que denunciaba desde hace mucho la complicidad de funcionarios del más alto nivel.

  • 21
  • Mayo
    2026

El diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, vaticinó que Estados Unidos emitirá más peticiones de extradición en contra de funcionarios de Morena a los que relaciona con el crimen organizado.

“De aquí a noviembre que son las elecciones también en Estados Unidos, creo que van a suceder muchas cosas, creo que va a haber más sorpresas, creo que pueden venir más solicitudes de detención por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“¿Quién será el próximo?, no lo sabemos, pero hay que estar atentos y por supuesto que México está siendo un referente totalmente negativo a nivel internacional… hay que cuidar a México”, recalcó.

Dijo que el tiempo le dio la razón a su partido, que denunciaba desde hace mucho la complicidad de funcionarios del más alto nivel, gobernadores y alcaldes de Morena relacionados con el crimen organizado.

“Esto no es producto de un gobierno extranjero, ni de la oposición, es producto de un desorden, de la corrupción, de la avaricia, de la ambición del cártel de Morena, hay qué decirlo con todas sus letras, realmente estos narcos del bienestar han puesto a México de cabeza”.

Dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado repitiendo hasta el cansancio que quiere pruebas de las acusaciones, y que éstas van en camino al Gobierno de Estados Unidos, en manos de los ex secretarios de Sinaloa que se entregaron a las autoridades de ese país.


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