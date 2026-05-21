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Coahuila

Persona en situación de calle utiliza canal pluvial como refugio

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino informó que dentro del canal localizaron diversos objetos acumulados por la persona que habitaba el lugar

  • 21
  • Mayo
    2026

Una persona en situación de calle que utilizaba un canal pluvial como refugio provocó el taponamiento del sistema de desagüe y el desbordamiento de agua durante las lluvias registradas durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves en la colonia El Mirador, en Ramos Arizpe.

Durante un recorrido de supervisión por zonas afectadas, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que dentro del canal fueron localizadas bolsas de basura, ropa, cobijas, tablones y diversos objetos acumulados por la persona que habitaba el lugar.

Explicó que el canal había sido limpiado apenas 15 días antes por cuadrillas municipales, incluso retirando un sillón y otros residuos, sin embargo, nuevamente se detectó una gran acumulación de basura oculta debajo del puente, en una zona sin iluminación.

El edil señaló que durante la madrugada el sistema pluvial funcionaba correctamente, pero el exceso de desechos terminó bloqueando el paso del agua y generó encharcamientos que afectaron a vecinos del sector.

Añadió que elementos de Protección Civil, Obras Públicas y Servicios Primarios realizaron recorridos de emergencia luego de que habitantes reportaran que una persona podría encontrarse atrapada dentro del canal mientras corría el agua.

Gutiérrez Merino advirtió que este tipo de situaciones representa un riesgo grave durante la temporada de lluvias, ya que quienes permanecen dentro de canales pluviales podrían ser arrastrados por una creciente repentina.

Indicó además que el municipio mantiene labores permanentes de limpieza en canales y drenajes, aunque reconoció que las autoridades enfrentan dificultades para evitar que algunas personas regresen a utilizar estos espacios como vivienda improvisada.

El alcalde también informó que en la colonia Analco se detectaron inundaciones recurrentes en una calle donde el nivel del pavimento quedó hasta 15 centímetros por debajo de las vialidades cercanas, provocando que el agua se estanque cada vez que llueve.

Explicó que el municipio ya analiza realizar trabajos de recarpeteo y la construcción de una cuneta o contenedor pluvial para permitir el desfogue del agua y evitar nuevas afectaciones a viviendas y automovilistas del sector.

Gutiérrez Merino llamó a la ciudadanía a reportar de inmediato a Protección Civil o Seguridad Pública cualquier situación similar y evitar arrojar basura en calles y arroyos, al señalar que las bolsas de plástico continúan siendo una de las principales causas de taponamientos pluviales en la ciudad.


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