Dinosaurios de Coahuila llegarán al AIFA con exposición gigante

El Museo del Desierto llevará una exposición de dinosaurios de gran formato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como parte de una estrategia para promocionar a Coahuila ante miles de viajeros nacionales e internacionales.

Arturo González González, director del Museo del Desierto, informó que el proyecto contempla la instalación de entre seis y ocho dinosaurios de gran tamaño dentro del aeropuerto, además de una experiencia interactiva y una tienda temática enfocada en promover el turismo del estado.

La exposición permanecerá alrededor de un año en el AIFA y se desarrollará en coordinación con el Gobierno de Coahuila y autoridades municipales para impulsar la imagen del estado como destino turístico y paleontológico.

El directivo explicó que actualmente trabajan en la adecuación de los espacios y esperan inaugurar tanto la exposición como el área comercial durante junio.

González González señaló que el proyecto forma parte de las acciones de promoción turística que el museo busca fortalecer tras registrar uno de los mejores periodos de asistencia de los últimos años.

Indicó que, aunque durante Semana Santa y Pascua la afluencia se mantuvo dentro de lo esperado, el fin de semana largo de mayo, disparó las visitas al recinto, con cerca de 14 mil asistentes en apenas tres días.

En conjunto, entre Semana Santa, Pascua y el puente vacacional posterior, el Museo del Desierto acumuló alrededor cerca de 70 mil visitantes, cifra que, según el directivo, convirtió al periodo en uno de los más exitosos para el recinto en los últimos 25 años.

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