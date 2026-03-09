Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_1232_37b8cade9d
Coahuila

Marchas del 8M transcurrieron sin incidentes graves en Coahuila

El mandatario estatal explicó que, aunque durante las movilizaciones se realizaron pintas y expresiones de protesta, no se reportaron daños mayores

  • 09
  • Marzo
    2026

Las marchas realizadas en Coahuila con motivo del Día Internacional de la Mujer se desarrollaron sin incidentes graves, aunque se registraron pintas e intervenciones en espacios públicos durante las movilizaciones en distintos municipios del estado.

Autoridades reportan saldo sin incidentes graves

Tras la jornada de manifestaciones, autoridades municipales iniciaron trabajos para limpiar y restaurar áreas públicas, particularmente en zonas del centro de Saltillo, donde se realizaron las principales concentraciones.

Gobierno estatal destacó coordinación con colectivas

IMG_1256.jpeg

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que las movilizaciones transcurrieron en un ambiente de orden y que existió coordinación entre autoridades y colectivos participantes.

Indicó que previo a las marchas se mantuvo comunicación con diversos grupos de mujeres y colectivas, lo que permitió generar condiciones para que las manifestaciones se realizaran sin situaciones de riesgo para las participantes.

Reportan pintas durante manifestaciones

El mandatario estatal explicó que, aunque durante las movilizaciones se realizaron pintas y expresiones de protesta, no se reportaron daños mayores en edificios históricos ni situaciones de violencia.

IMG_1242.jpeg

Inician limpieza en zonas intervenidas

Finalmente, destacó que en municipios como Saltillo los equipos de servicios públicos comenzaron a trabajar de inmediato para atender los espacios intervenidos durante las marchas y mantener en buenas condiciones las áreas públicas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2b1104e9_62cf_4f32_acf5_57697270feba_c276040ea4
Sin daños en el Tec Saltillo tras marchas del 8M
IMG_0682_af0594154a
Saltillo tuvo una de las marchas del 8M más ordenadas
fiscal_coahuila_b21ffe6db6
Reportan saldo blanco durante manifestaciones del 8M
publicidad

Últimas Noticias

parabuses_quedan_incompletos_c535e3fee0
Quedan incompletos parabuses rumbo a Mundial 2026
EH_FOTO_VERTICAL_10_8d75f68ed6
Bad Bunny reaparece en redes para celebrar su cumpleaños 32
petroleo_texas_d22d32a649
Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×