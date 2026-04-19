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Internacional

EUA ataca lancha que presuntamente llevaba drogas en el Caribe

En redes sociales, el Comando Sur difundió un video en el que se observa una embarcación desplazándose antes de ser alcanzada por una explosión

  • 19
  • Abril
    2026

El Ejército de Estados Unidos volvió a atacar este domingo una lancha en el Caribe que, aseguró, era utilizada para transportar drogas, dejando un saldo de tres personas muertas.

La campaña del gobierno del presidente Donald Trump para destruir embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas latinoamericanas se ha mantenido desde principios de septiembre y ha dejado al menos 181 muertes.

Pese al conflicto con Irán, esta serie de ataques se ha intensificado nuevamente en la última semana, lo que refleja que las medidas de Estados Unidos contra lo que denomina “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental continúan sin disminuir.

Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses no han presentado pruebas de que alguna de las embarcaciones atacadas transportara drogas.

Los ataques comenzaron en un contexto de aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región y ocurrieron meses antes de la redada de enero, en la que fue capturado el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se declaró no culpable.

El ataque de este domingo es el más reciente, luego de que el Comando Sur reiterara que ha actuado contra presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

En redes sociales, el organismo difundió un video en el que se observa una embarcación desplazándose antes de ser alcanzada por una explosión que la envuelve en llamas.

Trump ha señalado que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles en América Latina y ha justificado estos ataques como una medida necesaria para frenar el flujo de drogas y las sobredosis en su país.

Por su parte, críticos han cuestionado la legalidad de estos operativos contra embarcaciones.


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