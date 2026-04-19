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Escena

Julión Álvarez debuta en Bogotá con show lleno de invitados

El intérprete mexicano triunfó en su presentación en Bogotá, en donde contó con invitados como Eduin Caz y Alfredo Olivas

  • 19
  • Abril
    2026

Julión Álvarez conquistó a Bogotá con una presentación que marcó su debut en la ciudad y reafirmó su peso dentro del regional mexicano a nivel internacional.

El escenario del Coliseo MedPlus fue testigo de una noche cargada de euforia, cuando miles de asistentes corearon cada tema en un concierto que se convirtió en un punto de encuentro entre la música mexicana y la colombiana.

Lejos de seguir un guion rígido, "El Rey de la Taquilla" apostó por la espontaneidad, adaptando su repertorio al ánimo del público. Clásicos como “Ni Diablo Ni Santo”, “Te hubieras ido antes” y “Y así fue” se mezclaron con interpretaciones menos esperadas, manteniendo una conexión constante con la audiencia.

El espectáculo arrancó con la participación de José Darío Orozco, marcando desde el inicio el tono de colaboración que dominaría la velada. Más tarde, el colombiano Pipe Bueno encendió el ambiente con temas como “Recostada en la cama”.

La noche fue creciendo con la aparición de figuras clave del género como Eduin Caz, Alfredo Olivas y Luis Ángel “El Flaco”, quienes compartieron escenario con Julión en distintos momentos, desatando la ovación del público.

El punto más alto llegó cuando todos coincidieron en el escenario para interpretar “Golpes en el corazón”, un momento que desbordó emoción y confirmó el alcance del espectáculo.

Un puente entre México y Colombia

Más allá del repertorio, el concierto también tuvo un componente emotivo con el homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, a través de la interpretación de “Mi último deseo”.

La presentación no solo consolidó a Julión Álvarez como una figura capaz de llenar escenarios fuera de México, sino que también evidenció la fuerza del regional mexicano en Latinoamérica, en una noche donde Bogotá terminó rendida ante su música.


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