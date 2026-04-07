Operativo de Semana Santa en Arteaga deja saldo blanco

El municipio de Arteaga cerró la primera etapa del periodo vacacional de Semana Santa sin incidentes graves, tras un operativo que mantuvo presencia en zonas turísticas, carreteras y comunidades rurales con alta concentración de visitantes.

Durante la llamada Semana Mayor, del 1 al 5 de abril, se registró una considerable movilidad hacia la sierra, lo que activó un despliegue de seguridad, auxilio y prevención en puntos estratégicos del municipio.

El operativo contempló la participación de 27 elementos operativos, seis auxiliares, seis ambulancias, dos camiones bomba, una pipa de 14 mil litros y cuatro unidades rápidas, además del apoyo de brigadas forestales y estudiantes especializados en temas ambientales.

A este dispositivo se sumaron 30 estudiantes de la Escuela Forestal y 10 del Instituto Tecnológico, quienes colaboraron en labores de prevención, particularmente en zonas de riesgo de incendios.

Las autoridades instalaron módulos de atención en sectores clave como Los Lirios, Huachichil, San Antonio de las Alazanas y Carbonera, donde se brindó atención médica, orientación turística y apoyo vial en horarios diurnos, complementados con recorridos nocturnos de vigilancia.

En cuanto a incidencias, el reporte oficial señala únicamente atenciones menores: siete servicios médicos por enfermedades comunes, un conato de incendio derivado de quema de basura que fue controlado sin consecuencias, y un accidente vehicular en la carretera federal 57 sin necesidad de traslados hospitalarios.

Además, se mantuvo vigilancia en eventos masivos como rodeos y bailes en comunidades rurales, donde no se registraron riñas ni situaciones de riesgo, pese a la concentración de personas.

El operativo se mantendrá activo durante la segunda semana del periodo vacacional, ante la expectativa de que continúe la llegada de visitantes a la sierra de Arteaga, considerada uno de los principales destinos de recreación en la región sureste del estado.

Las autoridades señalaron que el enfoque se mantendrá en la prevención de accidentes, el control de incendios forestales y la atención oportuna a turistas, en un contexto de alta movilidad por la temporada.

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