Presidente de Sociedad de Alumnos del Tec Victoria rechaza fraude

Diego Orlando Pacheco Santiago, presidente de la sociedad de alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, desmintió categóricamente las acusaciones de fraude en su contra relacionadas con el otorgamiento de descuentos en las reinscripciones. El dirigente estudiantil aseguró que estos señalamientos forman parte de una estrategia para manchar su imagen y el trabajo realizado en favor de la comunidad estudiantil.

Deslindan responsabilidad en descuentos

Pacheco Santiago explicó que la sociedad de alumnos únicamente se encarga de entregar una lista con los nombres de los estudiantes propuestos para recibir el beneficio. Sin embargo, aclaró que la facultad de autorizar y aplicar dichos descuentos recae exclusivamente en la Dirección y la Subdirección de Planeación y Vinculación del plantel.

Respecto a las irregularidades detectadas, señaló que se registraron descuentos que se aplicaron "en mayor medida" y que, bajo instrucciones recibidas, esa diferencia se destinó al manejo operativo de la sociedad de alumnos, cubriendo gastos de movilización y eventos propios de la vida estudiantil. "Yo no aplico esos descuentos, yo solo envío una lista y ellos los aplican", enfatizó.

Ruptura de diálogo con la Dirección

Sobre la relación con la directiva del plantel, Diego Pacheco informó que, tras un largo periodo de ausencia, la directora intentó entablar un diálogo recientemente, el cual fue rechazado por considerarlo extemporáneo. El líder estudiantil afirmó que la comunicación con la dirección local está agotada y que ahora buscarán tratar los asuntos directamente con la Dirección Jurídica del Instituto Tecnológico a nivel nacional.

Relató además que, durante el conflicto, la directora regresó acompañada de un notario público para solicitar la salida de un autobús destinado a una práctica de campo de estudiantes de Ingeniería Civil. Pacheco señaló que accedieron a la petición para no afectar las actividades académicas de sus compañeros.

Denuncia amenazas y solicita seguridad

Finalmente, el representante estudiantil denunció haber recibido amenazas de violencia física por parte de alumnos presuntamente vinculados a la dirección del instituto. Según sus declaraciones, ha recibido mensajes donde advierten que "reventarán los candados", dañarán mobiliario y lo agredirán físicamente.

Ante el temor por su integridad física y la de sus compañeros, solicitó el apoyo de la Guardia Estatal.

"Comenzamos a escribir mensajes diciendo que me iban a amarrar y a golpear... pienso que eran amenazas vacías para afectar nuestro movimiento, pero no podemos ignorarlas", concluyó.





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