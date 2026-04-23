Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_23_at_4_45_34_PM_fa298c3c67
Tamaulipas

Presidente de Sociedad de Alumnos del Tec Victoria rechaza fraude

Afirmó que la comunicación con la dirección local está agotada y que ahora buscarán tratar los asuntos directamente con la Dirección Jurídica a nivel nacional.

  • 23
  • Abril
    2026

Diego Orlando Pacheco Santiago, presidente de la sociedad de alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, desmintió categóricamente las acusaciones de fraude en su contra relacionadas con el otorgamiento de descuentos en las reinscripciones. El dirigente estudiantil aseguró que estos señalamientos forman parte de una estrategia para manchar su imagen y el trabajo realizado en favor de la comunidad estudiantil.

Deslindan responsabilidad en descuentos

Pacheco Santiago explicó que la sociedad de alumnos únicamente se encarga de entregar una lista con los nombres de los estudiantes propuestos para recibir el beneficio. Sin embargo, aclaró que la facultad de autorizar y aplicar dichos descuentos recae exclusivamente en la Dirección y la Subdirección de Planeación y Vinculación del plantel.

Respecto a las irregularidades detectadas, señaló que se registraron descuentos que se aplicaron "en mayor medida" y que, bajo instrucciones recibidas, esa diferencia se destinó al manejo operativo de la sociedad de alumnos, cubriendo gastos de movilización y eventos propios de la vida estudiantil. "Yo no aplico esos descuentos, yo solo envío una lista y ellos los aplican", enfatizó.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 4.45.34 PM (1).jpeg

Ruptura de diálogo con la Dirección

Sobre la relación con la directiva del plantel, Diego Pacheco informó que, tras un largo periodo de ausencia, la directora intentó entablar un diálogo recientemente, el cual fue rechazado por considerarlo extemporáneo. El líder estudiantil afirmó que la comunicación con la dirección local está agotada y que ahora buscarán tratar los asuntos directamente con la Dirección Jurídica del Instituto Tecnológico a nivel nacional.

Relató además que, durante el conflicto, la directora regresó acompañada de un notario público para solicitar la salida de un autobús destinado a una práctica de campo de estudiantes de Ingeniería Civil. Pacheco señaló que accedieron a la petición para no afectar las actividades académicas de sus compañeros.

Denuncia amenazas y solicita seguridad

Finalmente, el representante estudiantil denunció haber recibido amenazas de violencia física por parte de alumnos presuntamente vinculados a la dirección del instituto. Según sus declaraciones, ha recibido mensajes donde advierten que "reventarán los candados", dañarán mobiliario y lo agredirán físicamente.

Ante el temor por su integridad física y la de sus compañeros, solicitó el apoyo de la Guardia Estatal.

"Comenzamos a escribir mensajes diciendo que me iban a amarrar y a golpear... pienso que eran amenazas vacías para afectar nuestro movimiento, pero no podemos ignorarlas", concluyó.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 4.45.35 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image_f38f096333
Denuncian fraude millonario en proyecto Chinatown
petro_delcy_rodriguez_4e5b6a2edc
Recibe Delcy Rodríguez a Petro en Caracas tras caída de Maduro
el_horizonte_info7_mx_24_203000a4ee
Van 79 denuncias contra Proyectos 9; Fiscalía alista imputaciones
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2419_JPG_1e3ff179cc
Auténticos Juvenil 'corta' los cuernos a Borregos en el Clásico
HECHO_EN_NUEVO_LEON_CRECE_Y_SE_FORTALECE_SAMUEL_GARCIA_2_fe94223a2c
Invita Mariana Rodríguez a Hecho en Nuevo León Mundialista
Claudia_Sheinbaum_llamada_2ca21a54fc
Acuerdan Claudia Sheinbaum y Mark Carney cooperación económica
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
nl_proyectos_9_sohl_f6a143c21b
Abandonan obras de Proyectos 9... y denuncias siguen en aumento
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
publicidad
×