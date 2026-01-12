Piden reforzar campañas contra fraudes inmobiliarios en Coahuila

El diputado Álvaro Moreira Valdés ha solicitado, mediante un punto de acuerdo, a los ayuntamientos de Coahuila que, dentro de sus atribuciones y en colaboración con las autoridades estatales competentes, fortalezcan las campañas de orientación a la ciudadanía.

El objetivo es mejorar los mecanismos de diálogo, verificación y resolución de conflictos habitacionales relacionados con la regularización de predios y terrenos, garantizando así la certeza jurídica para las familias y protegiendo su patrimonio.

El legislador destacó que, lamentablemente, los fraudes inmobiliarios vinculados a la venta de terrenos y viviendas han aumentado en frecuencia.

Muchos de estos casos se presentan a través de redes sociales, donde se ofrecen precios bajos y facilidades de pago como mecanismos de enganche, lo que resulta en pérdidas económicas significativas para las personas afectadas que caen víctimas de estos fraudes.

Ante esta situación, el municipio de Saltillo ha alertado recientemente a la ciudadanía sobre posibles ventas ilegales en diversas colonias.

Moreira Valdés agregó que este problema no se limita a Saltillo, sino que también se presenta en otros municipios como Arteaga, Acuña y Piedras Negras.

Estos hechos subrayan la necesidad de fortalecer de manera permanente las acciones de prevención, orientación y verificación institucional para evitar la comisión de ventas ilegales que afecten a la ciudadanía.

Adicionalmente, se presenta otra problemática que afecta a familias que, actuando de buena fe, habitan terrenos con algún grado de irregularidad jurídica.

En respuesta, el Gobierno del Estado, a través de CERTTURC y en coordinación con los municipios, ha realizado importantes esfuerzos para avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra. Mediante mesas de diálogo, campañas informativas y programas específicos, se ha logrado fomentar un acercamiento colaborativo entre autoridades y residentes, lo que contribuye a garantizar el patrimonio familiar y los derechos de terceros.

