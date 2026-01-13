PAN y Morena dicen estar listos para negociar Paquete Fiscal 2026

Los coordinadores de las diversas bancadas en el Congreso del Estado le tomaron la palabra y se declararon listos para atender el llamado de Ulises Carlin de la Fuente, nuevo tesorero estatal, con el objetivo de negociar el Presupuesto 2026.

Los legisladores urgieron a que las mesas de trabajo inicien este mismo mes de enero para evitar que se prolongue la reconducción tácita de los recursos.

Ante el compromiso de Carlin de convocar a un diálogo que permita construir un paquete fiscal consensuado, las fracciones del PAN y Morena confirmaron su disposición, aunque advirtieron que la propuesta del Ejecutivo debe mostrar apertura a modificaciones.

El Horizonte publicó este lunes la entrevista con el nuevo tesorero del estado, Ulises Carlin de la Fuente, donde afirmó que están optimistas de alcanzar acuerdos con los legisladores locales, a los cuales ya empezó a contactar.

El Congreso aprobó el pasado 17 de diciembre un gasto de $160,952 millones de pesos, que es 10% inferior a los $179,490 millones de pesos que había propuesto el gobernador, Samuel García.

En ese paquete, el estado solicitaba deuda por $14,644 millones de pesos, tanto para el gobierno central como para Agua y Drenaje (AyD), y un alza de 33% al Impuesto Sobre Nómina que le daría al estado más de $21,000 millones de pesos adicionales.

Carlin de la Fuente señaló que sí pedirán deuda, pero dijo que no han definido cuánto, pues dijo que quieren poner sobre la mesa varios escenarios que ya tienen estudiados.

PAN: 'deben explicar los vetos'

Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista, señaló que la prioridad es conocer los ajustes que el Gobierno del Estado pretende realizar tras haber rechazado la propuesta avalada previamente por el Legislativo.

“Nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que se necesite, nosotros votamos un presupuesto en tiempo y forma como dice el estado, pero no les gustó, pues vamos a ver qué es lo que ellos mencionan y a qué quieren llegar”, puntualizó Carlos de la Fuente.

“Tendríamos que escuchar la propuesta del ejecutivo, siento que eso es lo más importante, porque si ellos vetaron lo que nosotros avalamos, pues que ellos nos expliquen qué le quieren mover a ese presupuesto que ya aprobamos y ver las bases de la negociación”.

MORENA: 'urge iniciar este mes'

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Soto, calificó como positiva la apertura de la Tesorería, pero insistió en que el tiempo es un factor crítico, ya que el año fiscal ya está en curso bajo una reconducción presupuestal.

“Cuanto antes se hagan las reuniones, ya vamos tarde, ya es enero y se está aplicando una reconducción; creo que tendrían que ser este mes porque sería muy ingenuo que en una sola reunión nos vamos a poner de acuerdo, tienen que ser varias”, afirmó Mario Soto.

Con este acercamiento, se busca poner fin a la incertidumbre financiera y asegurar que el Estado cuente con un presupuesto actualizado que responda a las necesidades de 2026.

