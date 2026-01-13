Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_congreso_ff9752f16e
Nuevo León

PAN y Morena dicen estar listos para negociar Paquete Fiscal 2026

Los coordinadores de las bancadas en el Congreso estatal aceptaron el llamado del nuevo tesorero, Ulises Carlin de la Fuente, para negociar el Presupuesto 2026

  • 13
  • Enero
    2026

Los coordinadores de las diversas bancadas en el Congreso del Estado le tomaron la palabra y se declararon listos para atender el llamado de Ulises Carlin de la Fuente, nuevo tesorero estatal, con el objetivo de negociar el Presupuesto 2026.  

Los legisladores urgieron a que las mesas de trabajo inicien este mismo mes de enero para evitar que se prolongue la reconducción tácita de los recursos. 

Ante el compromiso de Carlin de convocar a un diálogo que permita construir un paquete fiscal consensuado, las fracciones del PAN y Morena confirmaron su disposición, aunque advirtieron que la propuesta del Ejecutivo debe mostrar apertura a modificaciones. 

nl-congreso.jpeg

El Horizonte publicó este lunes la entrevista con el nuevo tesorero del estado, Ulises Carlin de la Fuente, donde afirmó que están optimistas de alcanzar acuerdos con los legisladores locales, a los cuales ya empezó a contactar. 

El Congreso aprobó el pasado 17 de diciembre un gasto de $160,952 millones de pesos, que es 10% inferior a los $179,490 millones de pesos que había propuesto el gobernador, Samuel García. 

En ese paquete, el estado solicitaba deuda por $14,644 millones de pesos, tanto para el gobierno central como para Agua y Drenaje (AyD), y un alza de 33% al Impuesto Sobre Nómina que le daría al estado más de $21,000 millones de pesos adicionales. 

Carlin de la Fuente señaló que sí pedirán deuda, pero dijo que no han definido cuánto, pues dijo que quieren poner sobre la mesa varios escenarios que ya tienen estudiados. 

PAN: 'deben explicar los vetos'

nl-carlos-de-la-fuente-pan.jpeg

Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista, señaló que la prioridad es conocer los ajustes que el Gobierno del Estado pretende realizar tras haber rechazado la propuesta avalada previamente por el Legislativo. 

“Nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que se necesite, nosotros votamos un presupuesto en tiempo y forma como dice el estado, pero no les gustó, pues vamos a ver qué es lo que ellos mencionan y a qué quieren llegar”, puntualizó Carlos de la Fuente. 

“Tendríamos que escuchar la propuesta del ejecutivo, siento que eso es lo más importante, porque si ellos vetaron lo que nosotros avalamos, pues que ellos nos expliquen qué le quieren mover a ese presupuesto que ya aprobamos y ver las bases de la negociación”.  

MORENA: 'urge iniciar este mes'

nl-mario-soto-morena.jpeg

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Soto, calificó como positiva la apertura de la Tesorería, pero insistió en que el tiempo es un factor crítico, ya que el año fiscal ya está en curso bajo una reconducción presupuestal. 

“Cuanto antes se hagan las reuniones, ya vamos tarde, ya es enero y se está aplicando una reconducción; creo que tendrían que ser este mes porque sería muy ingenuo que en una sola reunión nos vamos a poner de acuerdo, tienen que ser varias”, afirmó Mario Soto. 

Con este acercamiento, se busca poner fin a la incertidumbre financiera y asegurar que el Estado cuente con un presupuesto actualizado que responda a las necesidades de 2026. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_congreso_3085cb9a6b
Turnarán este miércoles vetos a presupuesto 2026
ganado_aad4a6f0a4
Pide Congreso de Coahuila frenar avance del gusano barrenador
lkn_b06638413d
Piden reforzar campañas contra fraudes inmobiliarios en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_13_at_8_37_00_PM_911155723a
Llega a Monterrey corazón desde Tampico para trasplante
Whats_App_Image_2026_01_13_at_6_54_48_PM_a7ccd6d85e
Donald Trump califica al T-MEC como 'irrelevante'
nl_c4_sur_adrian_8dcbaea5df
Pone Adrián de la Garza primera piedra del C4 Sur
publicidad

Más Vistas

Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
Fallece_hermano_Rocha_Moya_d8c5dbee88
Fallece Antonio Rocha Moya, hermano de Gobernador de Sinaloa
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
publicidad
×