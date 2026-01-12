Estado avanza con reconducción y buscará Presupuesto 2026

A diferencia de otros lugares, como Estados Unidos, donde el gobierno se paraliza cuando no se aprueba un presupuesto, en Nuevo León todo sigue funcionando gracias a la reconducción presupuestal que se decretó tras la decisión del estado de vetar el gasto aprobado por el Congreso local.

Pero aunque no existe riesgo de parálisis, el Estado intentará nuevamente que se apruebe un Presupuesto 2026, el cual le garantice más recursos y de orden en la planeación del gasto.

En este, se insistirá en que se incluya deuda, cuyo monto nuevo no se ha definido, y se desistirá en solicitar incrementos en impuestos y derechos.

En entrevista con El Horizonte, el nuevo tesorero del estado, Ulises Carlin de la Fuente, afirmó que están optimistas de alcanzar acuerdos con los legisladores locales, a los cuales ya empezó a contactar.

La ruta que se tiene que seguir, detalló, es vetar esta semana la Ley de Ingresos luego de que el jueves pasado hizo lo mismo con el Presupuesto de Egresos.

Posteriormente, llamará a mesas de trabajo a los legisladores para analizar las observaciones que le hicieron a lo aprobado el 17 de diciembre y a partir de ahí construir un nuevo dictamen.

“Nosotros somos positivos, creemos que hay buen ánimo, creemos que lo que nos pueden pedir, pues tiene alguna justificación técnica, aclaraciones que estamos rindiendo en esas observaciones, pero la visión ahorita es positiva, que sí debe salir Presupuesto; sin embargo, la reconducción nos hace funcionar ahorita, no se ha parado nada.

“En este año, al no haber paquete fiscal, pues estamos operando con la reconducción, que es una exclusión legal temporal para efecto de que no se pare la administración.

“Hay administraciones, como las de Estados Unidos, que mientras no se aprueben los presupuestos, se para todo y aquí se sigue con la continuidad e inercia de lo que sucedió el año pasado”, detalló el funcionario.

Carlin de la Fuente dijo que en las mesas de trabajo con los diputados trabajarán tanto con el Presupuesto que ya se aprobó, pero fue vetado, como con las aportaciones que haga el Estado.

Es decir, no se partirá de cero, pero la idea es que no se apruebe lo mismo que avalaron por mayoría de 22 votos el PRI, PAN y la independiente Rocío Montalvo.

“Es una mezcla, porque cuando se veta, primero se hace la iniciativa, se mandó a Congreso y Congreso emitió un dictamen respecto a esa ley; ese dictamen que emite el Congreso nos lo manda a nosotros para que podamos, ahora sí, hacer observaciones y las observaciones o el estudio que haga el Congreso va a tener, número uno, elemento de qué sucedió en la iniciativa, qué sucedió en su dictamen y cuáles son las observaciones; es una mezcla de todo”, señaló Carlín.

El pasado 17 de diciembre, el Congreso aprobó un gasto de $160,952 millones de pesos, que es 10% inferior a los $179,490 millones de pesos que había propuesto el gobernador, Samuel García.

En ese paquete, el estado solicitaba deuda por $14,644 millones de pesos, tanto para el gobierno central como para Agua y Drenaje (AyD), y un alza de 33% al Impuesto Sobre Nómina que le daría al estado más de $21,000 millones de pesos adicionales.

Sin embargo, pese al intento estatal, el Congreso aprobó “un traje a su medida”, pues desechó esas propuestas y aprobó un gasto que beneficiaba a organismos y municipios que controlan el PRI y PAN.

De la Fuente señaló que sí pedirán deuda, pero dijo que no han definido cuánto, pues dijo que quieren poner sobre la mesa varios escenarios que ya tienen estudiados.

“Sí, nosotros tenemos varios escenarios que ya trabajamos en ellos para la presentación que implican, ahora sí, elementos para que empecemos otra vez a discutir y que ellos también al interior de cada uno de los partidos, pues empiecen a analizar y ver si estas negociaciones, pues fructifican, que nosotros lo vemos en ese sentido, que con los elementos técnicos suficientes, con, ahora sí, las explicaciones, no vemos el porqué no tendría que fluir en sentido positivo el Presupuesto”, indicó.

No propondrán aumentos

El funcionario expresó que en las observaciones desistieron de aumentar el ISN y otros impuestos, como son los de alcoholes y vehiculares.

Dijo que, aunque sí podrían aplicarlos a quienes paguen esos derechos a lo largo del año, no están contemplados en las nuevas propuestas.

“No digo que pueda aplicar, puede aplicar, porque acuérdate que si lo autorizan los diputados, pues, o sea, se convierte en ley y no aplicaría para los que ya pagaron sus contribuciones, que fue lo que ha pasado; creo que en algún momento fue el tema a nivel federal de los videojuegos, que ya estábamos en enero y que mejor lo suspendieron”, indicó.

Ya inició contactos

El funcionario dijo que ya contactó a los diputados de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, y hará lo mismo con los coordinadores de bancada.

“A los de la Comisión les pasé mi celular, me puse a sus órdenes y, pues, les comenté que en su momento, porque cuando fue el proceso mío todavía no se presentaban los vetos, que, pues, estábamos a disposición de hacer las aclaraciones de lo que se requiera”, indicó.

"¿Y a los coordinadores?", se le preguntó.

“Todavía no, es que primero fue con la pura comisión porque acuérdese que mi proceso se ha ido muy rápido y con algunos ya he tenido la posibilidad de mandarles algún mensaje muy en particular, pero no es todavía para discutir, es únicamente para que tuvieran mis datos personales, para que fluyera la comunicación y ponerme también a las órdenes de todo lo que se requiera”, expresó.

Comentarios