Nevadas y frío extremo dejan muertos en Monclova

Ante las bajas temperaturas e intensas nevadas registradas en Coahuila, la Guardia Nacional (GN) activó el Plan DN-III-E con el objetivo de brindar seguridad a la población y prevenir accidentes, principalmente en carreteras afectadas por hielo y acumulación de nieve.

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, elementos de la Guardia Nacional mantienen operativos de vigilancia y control de tránsito en diversas vías de comunicación, debido a las condiciones climatológicas adversas registradas en las últimas horas.

Para salvaguardar la integridad de los usuarios, se implementaron cierres intermitentes en tramos carreteros donde el congelamiento de la carpeta asfáltica representa un riesgo. Asimismo, personal de la GN realiza labores de retiro de nieve para facilitar la movilidad vehicular.

De manera adicional, se instalaron módulos de apoyo en distintos puntos de las entidades afectadas, donde se distribuyen bebidas calientes a automovilistas y personas que transitan por las zonas con mayores afectaciones.

“La Guardia Nacional refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y salvaguardar la vida de la población ante este tipo de contingencias climatológicas”, informó la corporación.

Dos fallecimientos por frío extremo en Monclova

En este contexto, se reportó que dos personas perdieron la vida la mañana de este martes en Monclova, presuntamente a causa de paros cardíacos asociados a las bajas temperaturas registradas en la región.

Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad, bajo condiciones de frío extremo, con temperaturas cercanas a los cero grados centígrados, acompañadas de humedad y ligera precipitación pluvial.

El primer fallecimiento se registró alrededor de las siete de la mañana en el exterior de una bodega perteneciente a una cadena de fruterías, ubicada en el primer cuadro de la ciudad. La víctima fue identificada como Baltazar Pérez, de 43 años de edad, con domicilio en la colonia Matilde Barrera.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se desempeñaba como velador y fue localizado sin signos vitales mientras realizaba labores de vigilancia en el exterior del establecimiento. Las indagatorias preliminares señalan que la causa del deceso habría sido un paro cardíaco relacionado con la exposición prolongada al frío.

El segundo caso ocurrió alrededor de las diez de la mañana sobre la calle Hidalgo, a media cuadra de la plaza principal de Monclova. Se trató de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien hasta el momento permanece en calidad de no identificado.

Testigos indicaron que la persona caminaba por la vía pública cuando repentinamente se desplomó sobre la banqueta. Elementos de la Policía Preventiva acudieron como primeros respondientes y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ambos fallecimientos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, al tratarse de decesos ocurridos en la vía pública. Aunque los indicios apuntan a causas naturales asociadas al frío extremo, será la autoridad ministerial la encargada de determinar oficialmente las causas de muerte.

