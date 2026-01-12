Presa La Amistad tiene poca agua por entregas a EUA

La Presa La Amistad atraviesa uno de sus momentos más delicados al ubicarse en apenas 13.5% de su capacidad, como resultado de las constantes extracciones de agua y la limitada aportación del Río Bravo, informó la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

De acuerdo con datos técnicos, el embalse recibe actualmente 11 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que las salidas superan los 33 metros cúbicos por segundo, lo que ha acelerado el descenso del nivel. La mayor parte del volumen liberado, alrededor de 30 metros cúbicos por segundo, se dirige hacia territorio estadounidense, mientras que una fracción mínima se destina al consumo humano de poblaciones mexicanas ubicadas río abajo.

Ignacio Peña, representante de la CILA en Ciudad Acuña, explicó que estas descargas obedecen a los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas de 1944, mediante el cual México mantiene un rezago superior a los mil millones de metros cúbicos en la entrega correspondiente al ciclo 2020–2025 del Río Bravo, lo que equivale a casi la mitad del volumen pactado.

Aunque durante la temporada de lluvias de 2025 el embalse mostró una recuperación momentánea, alcanzando cerca de 974 millones de metros cúbicos, esa ganancia fue rápidamente absorbida por las nuevas extracciones, regresando la presa a condiciones críticas similares a las previas a las precipitaciones.

En los últimos meses de 2025, autoridades locales de Ciudad Acuña advirtieron que el ritmo de las descargas podría comprometer el abasto de agua para la población, sin que se modificara la política de liberación del recurso. Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni el municipal han emitido posicionamientos públicos recientes sobre la situación.

La Presa La Amistad permanece muy por debajo de sus niveles históricos, especialmente si se compara con el año 2010, cuando tras el paso del huracán Alex el embalse logró prácticamente alcanzar su capacidad total.

