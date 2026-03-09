Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
carretera_derramadero_coahuila_bcab3da0ef
Coahuila

Presenta carretera a Derramadero 70% de avance

La vialidad tendrá un impacto directo para alrededor de 30 mil trabajadores que diariamente se trasladan hacia el corredor industrial de Derramadero

  • 09
  • Marzo
    2026

La carretera hacia Derramadero registra un avance cercano al 70 por ciento y se prevé que sea concluida en noviembre de este año, informó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien destacó que se trata de una de las obras de infraestructura más importantes para la región sureste del estado.

El mandatario estatal explicó que el proyecto representa una inversión cercana a los 700 millones de pesos, monto que originalmente era de aproximadamente 550 millones, pero que aumentó debido a la incorporación de obras complementarias relacionadas con tuberías, infraestructura hidráulica y la construcción de puentes adicionales durante el desarrollo del proyecto.

Jiménez Salinas señaló que esta vialidad tendrá un impacto directo para alrededor de 30 mil trabajadores que diariamente se trasladan hacia el corredor industrial de Derramadero, además de mejorar la movilidad de comunidades ejidales ubicadas en la zona rural de Saltillo.

Recordó que esta carretera era una de las obras más solicitadas por la población desde hace más de 15 años, y que una primera etapa de aproximadamente 3.5 kilómetros se construyó cuando fue alcalde de Saltillo; sin embargo, el proyecto no continuó en administraciones posteriores debido a la falta de recursos federales.

Ante esa situación, el gobierno estatal decidió retomar la obra con recursos propios, con el objetivo de concluir una de las principales demandas de conectividad para la región sureste.

El gobernador afirmó que muchas de las obras prioritarias solicitadas por la ciudadanía durante su campaña en 2023 ya fueron realizadas o se encuentran actualmente en ejecución, particularmente en materia de infraestructura carretera y desarrollo regional.

Indicó que la ejecución de estos proyectos ha sido posible gracias a un manejo responsable de las finanzas públicas, lo que ha permitido destinar recursos adicionales y cubrir obras complementarias que no estaban contempladas originalmente.

En otro tema de infraestructura, el mandatario se refirió a la ampliación de la carretera Saltillo–Monclova, proyecto que podría desarrollarse mediante un esquema de inversión público-privada, con el objetivo de mejorar la seguridad y la conectividad en ese corredor carretero, considerado uno de los más transitados de la entidad.

Finalmente, reiteró que el objetivo de su administración es fortalecer la infraestructura estratégica del estado, mejorar la movilidad de los trabajadores y consolidar a la región sureste de Coahuila como uno de los principales polos industriales del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cae_trabajador_cfe_barranco_ramos_arizpe_329f74e8d3
Cae trabajador de CFE a barranco tras volcar en Ramos Arizpe
sheinbaum_empresarios_nordicos_495dfa3bf2
Empresarios nórdicos buscan invertir en México: Sheinbaum
2b1104e9_62cf_4f32_acf5_57697270feba_c276040ea4
Sin daños en el Tec Saltillo tras marchas del 8M
publicidad

Últimas Noticias

parabuses_quedan_incompletos_c535e3fee0
Quedan incompletos parabuses rumbo a Mundial 2026
EH_FOTO_VERTICAL_10_8d75f68ed6
Bad Bunny reaparece en redes para celebrar su cumpleaños 32
petroleo_texas_d22d32a649
Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×