Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
coahuila_4e58efad16
Coahuila

Luz Elena Morales Núñez enfatiza el respeto a la ley electoral

También reconoció la labor de las autoridades electorales encargadas de revisar y sancionar posibles irregularidades durante el proceso.

  • 09
  • Marzo
    2026

En el marco del actual proceso de precampañas, la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, destacó la importancia de respetar la legislación electoral.

Pronunciamiento surge tras medidas del IEC

Su declaración surge tras la imposición de medidas por parte del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) hacia aspirantes de Morena que utilizaron en su propaganda la imagen de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Señalan que la ley prohíbe usar figuras de funcionarios

Morales Núñez subrayó que la ley electoral es clara al prohibir el uso de figuras o referencias a servidores públicos dentro de las campañas políticas.

En este sentido, reconoció la labor de las autoridades electorales encargadas de revisar y sancionar posibles irregularidades durante el proceso.

Llaman a aspirantes a actuar con congruencia

Además, la presidenta del Congreso hizo un llamado a los aspirantes a cargos públicos para que actúen con congruencia y respeto a las normas desde el inicio del proceso político.

Enfatizó que el cumplimiento de la ley debe prevalecer sobre intereses partidistas o estrategias electorales durante el desarrollo de las precampañas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

morena_candidato_nuevo_leon_52df8bdce0
Tendrá Morena candidato a gobernador en Nuevo León ¡en 3 meses!
Whats_App_Image_2026_03_05_at_3_14_02_PM_68ac0f01be
Comisión del INE vigila padrón electoral en Tamaulipas
iec_d7ab6255d8
Libra proceso de Coahuila 'tijera' de reforma electoral
publicidad

Últimas Noticias

parabuses_quedan_incompletos_c535e3fee0
Quedan incompletos parabuses rumbo a Mundial 2026
EH_FOTO_VERTICAL_10_8d75f68ed6
Bad Bunny reaparece en redes para celebrar su cumpleaños 32
petroleo_texas_d22d32a649
Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×