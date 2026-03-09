Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Alertan peatones por gran zanja en carretera al aeropuerto 

En el sitio se observan dos zanjas de aproximadamente 34 metros de largo, las cuales ya presentan agua estancada y acumulación de basura

  • 09
  • Marzo
    2026

Trabajadores de un parque industrial alertaron sobre el riesgo que representa una gran zanja abierta a un costado de la vía pública, la cual dificulta el paso de peatones en el municipio de Apodaca.

Zanja se ubica en zona de alto flujo peatonal

La problemática se localiza sobre la carretera al Aeropuerto Mariano Escobedo, en su cruce con la carretera Monterrey–Mier, donde diariamente transitan decenas de trabajadores que se dirigen a empresas cercanas y a servicios médicos.

De acuerdo con transeúntes, la situación persiste desde noviembre del año pasado, lo que ha obligado a las personas a buscar rutas improvisadas para poder continuar su camino.

“Sí está muy peligroso, esto debería ser banqueta pero pues…”.

En el sitio se observan dos zanjas de aproximadamente 34 metros de largo, las cuales ya presentan agua estancada y acumulación de basura, lo que evidencia la falta de mantenimiento en la zona.

Peatones deben bajar a la carretera para cruzar

Ante la ausencia de un paso seguro, los peatones deben bajar a la carretera o intentar cruzar entre montículos de tierra y tubos, con el riesgo de resbalar o caer dentro de las excavaciones.

“Yo voy aquí a la clínica y tengo que cruzar por encima, sí está muy peligroso”.

Solicitan intervención de autoridades

Debido al alto flujo peatonal, trabajadores y vecinos hicieron un llamado a las autoridades para atender la situación, ya sea mediante la reparación de la zona, el cierre de las zanjas o la presencia de personal de movilidad que ayude a los peatones a cruzar con mayor seguridad.


