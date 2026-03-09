Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HDAK_Wpr_W0_AESIDD_fd23e8f101
Nacional

Claudia Sheinbaum visitará Brasil tras conversar con Lula

El anuncio, difundido por la presidencia sudamericana, subraya la intención de ambos mandatarios de elevar la relación bilateral a un nuevo nivel estratégico

  • 09
  • Marzo
    2026

En medio del complejo contexto global, las dos economías más grandes de América Latina decidieron acelerar su integración mediante una reunión binacional entre sus jefes de Estado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que realizará una visita oficial a Brasil entre junio y julio de este año, tras sostener una productiva conversación telefónica con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva.

El anuncio, difundido por la presidencia sudamericana, subraya la intención de ambos mandatarios de elevar la relación bilateral a un nuevo nivel estratégico. 

El foco principal de la agenda estará en el sector energético y el fortalecimiento de los intercambios económicos, áreas que ambos líderes consideran vitales para la soberanía regional.

Buscan combatir la incertidumbre

Como parte de la visita, el presidente Lula propuso la organización de un gran evento empresarial, en el que buscará que las principales compañías del sector privado de ambos países exploren "nuevas oportunidades de negocios", sirviendo como un motor de crecimiento frente a factores externos adversos.

Lula da Silva

Este acercamiento ocurre en un momento crítico:

  • Contexto geopolítico: La guerra comercial impulsada por el presidente de EUA, Donald Trump, ha generado presiones arancelarias y logísticas que afectan directamente a los mercados mexicano y brasileño.

  • Consolidación política: Desde que Sheinbaum asumió el poder en octubre de 2024, los contactos con Brasilia se han multiplicado. Este viaje es la culminación de los diálogos iniciados en la Cumbre de la Celac en Tegucigalpa (abril de 2025).

Agenda compartida

La sintonía entre Ciudad de México y Brasilia se produce mientras el gigante suramericano se prepara para un proceso electoral interno, en el que Lula da Silva, en el poder desde enero de 2023, buscará este año un cuarto mandato no consecutivo, posicionando su alianza con México como uno de los pilares de su política exterior.

Con la definición de las fechas para mediados de año, se espera que en las próximas semanas las cancillerías de ambos países detallen la hoja de ruta técnica en materia de hidrocarburos, energías renovables e industria manufacturera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_02_at_1_31_52_AM_d867bbcd55
Llaman a fortalecer diplomacia en la frontera
Whats_App_Image_2026_02_25_at_9_13_17_PM_ad0df61224
India e Israel refuerzan su cooperación militar y comercial
mexico_peru_sheinbaum_0f59d5bd3b
Relación con Perú depende del nuevo gobierno: Presidenta
publicidad

Últimas Noticias

AP_26047491698011_cd665bd45d
Mbappé se pierde duelo ante el City en Champions
investigan_tiroteo_embajada_eua_en_toronto_f617b5e228
Investigan tiroteo contra consulado de Estados Unidos en Toronto
1009_mexicanos_evacuados_medio_oriente_06bef38749
Van 1,009 mexicanos evacuados de Medio Oriente: Presidencia
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×