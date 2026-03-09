Claudia Sheinbaum visitará Brasil tras conversar con Lula

En medio del complejo contexto global, las dos economías más grandes de América Latina decidieron acelerar su integración mediante una reunión binacional entre sus jefes de Estado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que realizará una visita oficial a Brasil entre junio y julio de este año, tras sostener una productiva conversación telefónica con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva.

El anuncio, difundido por la presidencia sudamericana, subraya la intención de ambos mandatarios de elevar la relación bilateral a un nuevo nivel estratégico.

El foco principal de la agenda estará en el sector energético y el fortalecimiento de los intercambios económicos, áreas que ambos líderes consideran vitales para la soberanía regional.

Buscan combatir la incertidumbre

Como parte de la visita, el presidente Lula propuso la organización de un gran evento empresarial, en el que buscará que las principales compañías del sector privado de ambos países exploren "nuevas oportunidades de negocios", sirviendo como un motor de crecimiento frente a factores externos adversos.

Este acercamiento ocurre en un momento crítico:

Contexto geopolítico: La guerra comercial impulsada por el presidente de EUA, Donald Trump , ha generado presiones arancelarias y logísticas que afectan directamente a los mercados mexicano y brasileño.

Consolidación política: Desde que Sheinbaum asumió el poder en octubre de 2024, los contactos con Brasilia se han multiplicado. Este viaje es la culminación de los diálogos iniciados en la Cumbre de la Celac en Tegucigalpa (abril de 2025).

Agenda compartida

La sintonía entre Ciudad de México y Brasilia se produce mientras el gigante suramericano se prepara para un proceso electoral interno, en el que Lula da Silva, en el poder desde enero de 2023, buscará este año un cuarto mandato no consecutivo, posicionando su alianza con México como uno de los pilares de su política exterior.

Con la definición de las fechas para mediados de año, se espera que en las próximas semanas las cancillerías de ambos países detallen la hoja de ruta técnica en materia de hidrocarburos, energías renovables e industria manufacturera.

Comentarios