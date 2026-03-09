Gobierno respalda demandas de comunidades sobre el parque eólico

El Subsecretario General de Gobierno, Tomás Gloria Requena, informó que se atiende una situación relacionada con 13 comunidades ejidales del municipio de Llera. Estos ejidatarios son socios de una empresa que invirtió en el parque eólico Tres Mesas y han solicitado la intervención del Gobierno del Estado para replantear el contrato que firmaron originalmente.

Según los ejidatarios, las condiciones iniciales del contrato han cambiado y consideran que estas modificaciones no han impactado positivamente en su situación.

Gobierno de Tamaulipas instala mesas de diálogo

El gobernador ha instruido a la Secretaría de Energía del Estado y a la Secretaría General de Gobierno a dar seguimiento al caso. Como parte de este proceso, se han instalado mesas de diálogo entre las partes involucradas; sin embargo, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo.

Ante esta situación, las comunidades rurales han decidido presentar una demanda para la disolución o renegociación del contrato empresarial.

Buscan acuerdo que beneficie a ejidatarios e inversionistas

El subsecretario destacó la importancia de que ambas partes logren un acuerdo que resulte favorable tanto para la empresa como para los ejidatarios.

“Buscamos que ambos socios se pongan de acuerdo y lleguen a un acuerdo positivo que convenga a ambas partes. Bienvenidas todas las inversiones a Tamaulipas, pero deben beneficiar a todos, incluyendo a los ejidatarios”.

Demanda por contrato del parque eólico está en tribunales

Gloria Requena concluyó que actualmente se está dando atención a la demanda, la cual ya se encuentra en tribunales, y se busca acelerar el proceso judicial, debido a que este tipo de casos presenta diversas aristas en tiempos y circunstancias.

