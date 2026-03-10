Podcast
Coahuila

Presentan playera, medalla y fecha de la carrera 21K Coahuila

Con casi 30 años de historia, la carrera se ha posicionado como una gran fiesta deportiva que reúne a miles de corredores nacionales y extranjeros

Autoridades y organizadores presentaron oficialmente la imagen de la tradicional Carrera 21K Coahuila, uno de los eventos deportivos más representativos del norte del país.

Durante la develación se dieron a conocer la playera oficial, la medalla conmemorativa y las fechas del evento que se celebrará el próximo 31 de mayo en la capital coahuilense, consolidándose como una de las competencias atléticas más esperadas del año.

Con casi 30 años de historia, la carrera se ha posicionado como una gran fiesta deportiva que reúne a miles de corredores nacionales y extranjeros, además de generar una importante derrama económica para Saltillo gracias al turismo deportivo. 

Los organizadores invitaron a la comunidad runner y al público en general a prepararse para el desafío e inscribirse para formar parte de esta emblemática competencia que cada año llena de energía las calles de la ciudad.

