Coahuila

Registran intensa granizada y fuerte lluvia en Ciudad Acuña

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras que corporaciones de Protección Civil realizaron recorridos para evaluar daños

  • 10
  • Marzo
    2026

Una intensa granizada acompañada de fuertes lluvias se registró la tarde de este martes en Ciudad Acuña, fenómeno meteorológico que dejó diversas afectaciones menores en viviendas de distintos sectores del municipio fronterizo.

El evento se presentó alrededor de las 17:00 horas, cuando una tormenta con caída de granizo sorprendió a la población, generando acumulación de hielo en calles y daños en algunas estructuras ligeras.

De acuerdo con reportes preliminares de autoridades locales, las principales afectaciones se registraron en techumbres de lámina, ya que en varias viviendas este tipo de estructuras resultaron dañadas o colapsaron parcialmente debido al peso del granizo.

En esta ciudad fronteriza es común que numerosas viviendas cuenten con techos ligeros o de lámina, lo que incrementa el riesgo de afectaciones durante este tipo de fenómenos meteorológicos.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras que corporaciones de Protección Civil realizaron recorridos para evaluar daños y atender reportes ciudadanos en las zonas afectadas.

Las autoridades se mantienen en vigilancia ante la posibilidad de que continúen las lluvias en la región durante las próximas horas.


