Tensión entre los Jackson por la biopic de Michael

El clan Jackson se reunió para una proyección privada y exclusiva de la esperada película biográfica Michael, protagonizada por Jaafar Jackson y no todo salió como se esperaba.

Y es que lo que debía ser una celebración del legado del Rey del Pop se tornó en un escenario de conflicto cuando Janet Jackson alzó la voz para objetar gran parte del contenido mostrado en pantalla.

Según fuentes cercanas a la familia, la cantante se mostró inconforme con la narrativa de la cinta, cuestionando desde la precisión cronológica hasta la representación de situaciones que marcaron la vida de su hermano.

La postura crítica de Janet no pasó desapercibida y generó un roce inmediato con su hermano mayor, Jermaine Jackson, quien es el papá del protagonista del filme.

Para el mayor de los Jackson, las críticas de Janet resultaron excesivas y empañaron el debut simbólico de su hijo Jaafar, defendiendo que la producción ha hecho un esfuerzo monumental por equilibrar la verdad histórica con la visión artística del director Antoine Fuqua.

Este desencuentro familiar subraya la controversia que rodea a la cinta incluso antes de su llegada a los cines en abril de 2026.

Mientras que algunos miembros de la familia apoyan la versión oficial presentada por el patrimonio de Jackson, Janet parece liderar una facción que teme que la película omita o suavice aspectos fundamentales de la realidad del artista.

