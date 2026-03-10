La seguridad siempre será prioridad en Parras: Fernando Orozco

La seguridad en Parras de la Fuente continuará siendo una de las principales prioridades para las autoridades municipales, afirmó el alcalde Fernando Orozco Lara tras la reunión de seguridad realizada el pasado fin de semana con corporaciones de los tres niveles de gobierno.

El encuentro fue encabezado por el fiscal general del estado, Federico Fernández, quien acudió al municipio para revisar junto con autoridades locales y estatales las estrategias que actualmente se implementan para prevenir delitos y mantener la tranquilidad tanto de los habitantes como de los turistas que visitan este Pueblo Mágico.

Durante la sesión también participaron representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, quienes coincidieron en mantener una coordinación constante y reforzar las acciones de vigilancia, especialmente en temporadas de alta afluencia turística, con el objetivo de conservar un ambiente seguro en el municipio.

