Volcadura en carretera Saltillo-Torreón deja una mujer sin vida

Una mujer de alrededor de 70 años falleció y dos personas más resultaron lesionadas luego de la volcadura de una camioneta ocurrida la mañana de este martes en la carretera Saltillo–Torreón.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 23, dentro del municipio de General Cepeda. La unidad involucrada, una camioneta tipo Grand Caravan, terminó volcada a un costado de la vía. Tras el reporte, paramédicos de CAPUFE acudieron al lugar y confirmaron que una de las ocupantes ya no contaba con signos vitales.

En el percance también resultaron heridos un hombre de 70 años y una mujer de 30, quienes fueron trasladados para recibir atención médica a la clínica del ISSSTE en Saltillo.

Al sitio arribaron además elementos de Bomberos, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, las personas viajaban de Parras de la Fuente con destino a Saltillo, mientras que la circulación en la carretera continuó sin mayores afectaciones.

