Roberto Carlos regresó con todo a la Arena Monterrey

Roberto Carlos regresó a la Arena Monterrey, como parte de su esperado Tour México 2026, y lo hizo ante unos 8000 fans que no dejaron de corear sus canciones.

El astro brasileño apareció en el escenario pasadas las 21:00 horas, envuelto en una ovación que confirmó su estatus de leyenda viva.

Con una orquesta impecable y su inconfundible elegancia en tonos azules y blancos, inició una velada marcada por la calidez y el sentimiento que han definido su trayectoria de más de seis décadas.

El repertorio fue un recorrido emocional que conectó a distintas generaciones, incluyendo himnos inmortales como Detalle, "Cóncavo y Conve" y "Lady Laura.

Cada interpretación fue recibida con coros masivos, mientras el cantautor compartía anécdotas que estrecharon el vínculo con su público regiomontano.

La calidad vocal del intérprete y la sobria pero sofisticada producción permitieron que el enfoque absoluto permaneciera en la lírica romántica, transformando el coloso de la Avenida Fundidora en un íntimo refugio para los enamorados.

El clímax de la noche llegó con el emblemático cierre al ritmo deUn millón de amigos", donde el ambiente se tornó en una auténtica celebración de fraternidad.

Fiel a su tradición, Roberto Carlos se despidió repartiendo rosas blancas y rojas a los asistentes de las primeras filas, un gesto de gratitud que cerró con broche de oro una jornada histórica.

Tras dos horas de espectáculo, el brasileño se retiró del escenario dejando constancia de que su legado permanece intacto y que Monterrey sigue siendo uno de sus bastiones más fieles en el continente.

Imagenes: GUSTAVO ABDIEL TORRES

