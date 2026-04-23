Presenta el PVEM a sus candidatos a diputados locales

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmó que competirá de manera independiente por primera vez en las elecciones estatales de Coahuila de 2026, dando fin a años de participación en coalición con otras fuerzas políticas. En este nuevo escenario, el partido presentó a sus 16 candidatos a diputaciones locales.

Durante la presentación se dio a conocer que será este sábado cuando acudan a registrarse ante el Instituto Electoral de Coahuila.

El evento se llevó a cabo en un conocido hotel, con la presencia del coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, y del coordinador estatal en Coahuila, José Refugio Sandoval Rodríguez, quienes destacaron el fortalecimiento del partido en la entidad.

La dirigencia nacional señaló que el crecimiento del partido en la entidad permite esta nueva etapa de autonomía, con la que buscarán consolidarse como una fuerza política propia en el estado.

Como parte de esta decisión, el PVEM rompió la alianza “Juntos Hacemos Historia” en Coahuila, por lo que no irá en coalición con Morena ni con el Partido del Trabajo (PT) en los próximos comicios locales.

Sandoval Rodríguez aseguró que el PVEM se encuentra listo para competir con estructuras propias en los 16 distritos electorales del estado, con aspirantes con arraigo en cada región, desde el norte hasta la zona de La Laguna.

Asimismo, el dirigente estatal afirmó que la meta del partido es alcanzar entre el 15 y el 20 por ciento de la votación total, lo que les permitiría posicionarse como la tercera fuerza política en Coahuila.

Por su parte, Arturo Escobar anunció que comités distritales de nueve entidades federativas brindarán apoyo en territorio a los candidatos durante el proceso electoral.

Entre las motivaciones de esta decisión de competir en solitario, se encuentran fricciones internas dentro de la coalición a nivel federal y diferencias en torno a recientes reformas electorales.

Como antecedente, en la elección de 2023 en Coahuila, el PVEM postuló inicialmente a Lenin Pérez en alianza con la UDC; sin embargo, la dirigencia nacional intentó declinar a favor de Morena en la recta final, lo que generó una división interna que hoy deriva en su decisión de competir sin alianzas.

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