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Internacional

EUA retira minas en el estrecho de Ormuz, afirma Trump

El desminado podría tardar meses y persisten dudas sobre la seguridad de una de las rutas petroleras más importantes del mundo

  • 25
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la Marina estadounidense ya trabaja en la retirada de minas presuntamente colocadas por Irán en el estrecho de Ormuz, un paso clave por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial.

De acuerdo con Trump, unidades especializadas, incluidos “barreminas”, están activas en la zona con el objetivo de restablecer el tránsito marítimo en esta vía estratégica, afectada por el conflicto entre ambos países.

El mandatario incluso ordenó intensificar estas labores y atacar cualquier embarcación que intente colocar nuevos explosivos en la región.

Sin embargo, expertos advierten que el desminado podría extenderse durante meses. Funcionarios del Pentágono estimaron que las tareas podrían tardar hasta seis meses, aunque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó confirmar un plazo específico.

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Especialistas señalan que detectar explosivos submarinos es una tarea altamente técnica, ya que pueden estar ocultos en el lecho marino o suspendidos bajo la superficie, activándose por presión o sonido.

Impacto económico y estratégico

El estrecho de Ormuz es una arteria fundamental para el comercio energético global, por lo que cualquier interrupción impacta directamente en los precios del petróleo y en la economía mundial.

No obstante, incluso si Estados Unidos declara la zona segura, persiste el escepticismo entre navieras y aseguradoras, que podrían mantener restricciones ante el riesgo latente.

Analistas como Emma Salisbury advierten que el solo hecho de insinuar la presencia de minas puede generar temor suficiente para frenar el tránsito marítimo.

“La amenaza, real o no, afecta la confianza”, coinciden expertos, quienes destacan que para Irán es más sencillo colocar minas que para Estados Unidos detectarlas y retirarlas.

Mientras continúan las labores de rastreo, las compañías navieras evalúan los riesgos de cruzar por la zona, algunas bajo nuevas condiciones impuestas por autoridades iraníes para garantizar el paso.


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