Tragedia en vías deja una niña fallecida y otra lesionada

Una menor de 3 años perdió la vida la tarde de este miércoles luego de ser atropellada por el tren cuando su madre intentaba cruzar las vías ferroviarias junto a sus dos hijas en el cruce de la calle Martín Enrique, en la colonia Virreyes, con dirección hacia el sector Omega.

De acuerdo con los primeros reportes, las llantas de una carreola habrían quedado atoradas sobre los rieles, situación que impidió que la familia pudiera retirarse a tiempo antes del paso de la locomotora.

La pequeña Blanca Edith y su hermanita Génesis Fernanda, de un año de edad, fueron alcanzadas por el tren y trasladadas de emergencia a la Clínica 2 del IMSS.

Minutos después de su ingreso al hospital, personal médico confirmó el fallecimiento de Blanca Edith debido a las lesiones que sufrió durante el accidente.

En tanto, la menor de un año permanece internada bajo observación médica. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

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