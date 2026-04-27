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Coahuila

DIF Coahuila pide analizar caso por caso tras protesta de padres

Liliana Salinas Valdez reiteró que será a través del diálogo institucional y el análisis puntual de cada situación como se podrá avanzar en la resolución.

  • 27
  • Abril
    2026

Luego de la manifestación realizada por padres de familia que exigen poder convivir con sus hijos, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, señaló que cada situación deberá analizarse de manera individual, al tratarse de procesos que se encuentran en manos del Poder Judicial.

La funcionaria explicó que, tras la protesta registrada el pasado viernes, donde un grupo de hombres bloqueó el periférico Luis Echeverría Álvarez para exigir atención a sus casos, se acordó la instalación de una mesa de trabajo entre el Poder Judicial, PRONNIF y la Fiscalía especializada, con el objetivo de revisar cada expediente.

Salinas Valdés subrayó que no es posible generalizar las demandas, ya que cada caso responde a circunstancias distintas, como procesos de divorcio, cumplimiento de obligaciones o posibles riesgos para los menores.

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Indicó que la prioridad de las instituciones es garantizar el interés superior de la niñez, por lo que la convivencia entre padres e hijos será viable siempre y cuando no exista algún factor que ponga en riesgo la integridad de niñas y niños.

No obstante, reconoció que algunos procesos han tardado demasiado tiempo, por lo que se busca darles mayor agilidad y certeza jurídica a las familias involucradas.

La titular del DIF estatal destacó que, en la mayoría de los casos, la intención es que los menores puedan mantener una relación tanto con su madre como con su padre, siempre dentro de condiciones seguras.

Liliana Salinas Valdez reiteró que será a través del diálogo institucional y el análisis puntual de cada situación como se podrá avanzar en la resolución de estos conflictos familiares. 


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