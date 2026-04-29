Usará Coahuila avatares para proteger a jueces

En una medida inédita en el país, el Poder Judicial de Coahuila comenzará a utilizar avatares generados con inteligencia artificial para ocultar el rostro de jueces durante audiencias virtuales, una estrategia con la que busca reforzar su seguridad en casos de alto riesgo sin frenar la impartición de justicia.

La herramienta permitirá que los juzgadores participen en diligencias en línea mediante representaciones digitales capaces de replicar voz, gestos y movimientos en tiempo real, evitando exponer su identidad física ante imputados, abogados y público.

El proyecto, impulsado por el magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup, forma parte de una estrategia de modernización judicial y convierte a Coahuila en una de las primeras entidades del país en incorporar inteligencia artificial con fines de protección institucional.

Autoridades judiciales señalaron que esta innovación responde a los riesgos que puede implicar la exposición pública de jueces, sobre todo en asuntos relacionados con delincuencia organizada y delitos de alto impacto. Pese al uso de esta tecnología, afirmaron que las audiencias mantendrán su carácter público y no se verá afectada la legalidad de las resoluciones.

El sistema será implementado de manera gradual y bajo estrictos protocolos de seguridad tecnológica para prevenir suplantaciones o vulneraciones, además de contemplar capacitación especializada para el personal judicial.

La iniciativa retoma además la figura de “jueces sin rostro” contemplada en la reforma judicial federal de 2024, aunque con una apuesta tecnológica que busca llevar esa protección a un nuevo nivel.

Experiencias similares se han explorado en países como China, así como en instituciones de Estados Unidos y Ucrania, donde el uso de herramientas digitales ha abierto tanto oportunidades de seguridad como debates sobre transparencia.

Con esta medida, Coahuila busca colocarse a la vanguardia en la transformación digital del sistema judicial mexicano.

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