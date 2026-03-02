Podcast
Salud

El hígado graso, una ‘herencia’ de padres obesos

Investigadores analizaron la relación del sobrepeso de los padres antes de concebir y las probabilidades de que el niño desarrollara la enfermedad metabólica

  02
  Marzo
    2026

El sobrepeso y la obesidad de los padres antes del embarazo se relaciona con un mayor riesgo de que la siguiente generación sufra hígado graso cuando son adultos jóvenes, según un estudio.

Un estudio que publica Gut, del grupo BMJ, indica que el riesgo de los adultos jóvenes es más de tres veces mayor si tanto la madre como el padre tienen sobrepeso. La investigación es de tipo observacional, lo que no permite establecer un vínculo causa-efecto.

El hígado graso no alcohólico o enfermedad hepática metabólica (MASLD) afecta aproximadamente al 15% de los niños y a más del 30% de los adultos, según el equipo investigador, encabezado por la Universidad de Washington en San Luis (EUA).

Investigaciones previas habían señalado el papel de la obesidad materna en el riesgo de MASLD para las generaciones futuras, pero no estaba claro si la paterna y el sobrepeso infantil influían.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 4.57.01 PM.jpeg

Los investigadores evaluaron la relación entre el peso de los padres, a través del índice de masa corporal (IMC), antes del embarazo, y las probabilidades de desarrollar MASLD a los 24 años, para lo que usaron datos de 1,933 niños del Estudio Longitudinal de Padres e Hijos de Avon (ALSPAC) del Reino Unido.

El MASLD se definió como niveles elevados de grasa en el hígado y al menos un factor de riesgo cardiometabólico, como colesterol alto o glucosa en ayunas alta. A los 24 años, uno de cada diez niños del estudio padecía MASLD y el resto, 1,732 tenía un hígado normal.

Los que habían desarrollado la enfermedad eran más propensos a ser varones y a tener un IMC más alto. (Con información de Agencias)

El sobrepeso y la obesidad se asociaron de forma independiente con un mayor riesgo de que los hijos acabaran sufriendo hígado graso, tras tener en cuenta otros factores que podían influir. Cada kilo adicional del índice de masa corporal materno aumentaba la probabilidad en un 10%, mientras que el equivalente paterno la incrementaba en un 9%.

HA DICHO

Los resultados respaldan la influencia de la obesidad biparental en la salud metabólica de los hijos durante los primeros años de vida”

Señalaron los especialistas en un comunicado


Comentarios

