Coahuila

Proyectan hasta 40 nuevas naves industriales en Ramos Arizpe

Los proyectos forman parte de parques industriales que ya cuentan con licencia de fraccionamiento y permisos de construcción

  • 07
  • Marzo
    2026

El crecimiento industrial en Ramos Arizpe continúa activo con la construcción proyectada de hasta 40 naves industriales, como parte de parques ya autorizados en distintos puntos del municipio, informó David Valdés Álvarez, director de Desarrollo Urbano.

Construcción de naves especulativas impulsa inversión

Valdés Álvarez explicó que los desarrolladores avanzan en la edificación de naves especulativas, espacios industriales construidos anticipando la llegada de nuevas empresas e inversiones, lo que refuerza la infraestructura industrial de la región.

Parques industriales con permisos y licencias vigentes

Los proyectos forman parte de parques industriales que ya cuentan con licencia de fraccionamiento y permisos de construcción, incluyendo desarrollos de VYMSA, Davisa y Amistad, así como microparques ubicados sobre la carretera Los Pinos y la carretera Saltillo–Monterrey.

Algunos desarrollos contemplan hasta diez naves

El funcionario detalló que algunos parques contemplan hasta diez naves industriales cada uno, mientras que otros se expanden conforme crece la demanda de espacios para nuevas industrias, manteniendo activa la inversión en el municipio.

Nuevos proyectos dependen de requisitos técnicos y legales

Valdés Álvarez añadió que existen otros proyectos en etapa de análisis, los cuales deben cumplir con requisitos relacionados con impacto ambiental, disponibilidad de agua y aspectos jurídicos antes de iniciar su desarrollo formal.


