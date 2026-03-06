Usurpan nombres de empresas para defraudar a regios en sitios web

Para timar a regios a través de sitios fraudulentos o redes sociales, algunos defraudadores están suplantando el nombre de instituciones financieras, como casas de bolsa, para embaucar a sus víctimas con facilidad.

Por esto, algunas ya salieron a pedirle a la población que tenga cuidado, pues se está utilizando su nombre con la finalidad de cometer fraudes que, por cierto, ya están siendo investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJNL).

La FGJNL indicó que ya tiene una denuncia penal por un monto defraudado de $1.1 millones de pesos que ya está siendo investigado y cuya carpeta se encuentra en etapa de integración.

Sobre la suplantación, tanto víctimas entrevistadas por El Horizonte como grupos en redes sociales han mencionado que los defraudadores usan nombres de firmas formales como Tactiv Casa de Bolsa, Monex e Invex para presumir que se trata de un fondo de inversión formal.

Sin embargo, a esos nombres suelen agregarles otra palabra como, por ejemplo, en el caso de Tactiv, que se le agregó “Encore”.

Esta compañía, que tiene sede en la Ciudad de México, ya publicó sobre esta situación, recomendando a la población no caer en estas plataformas, ya que pueden ser víctimas de fraude.

La empresa dijo que Tactiv Casa de Bolsa, S.A. de C.V. no pide depósitos a cuentas por medio de aplicaciones, ni ofrece las inversiones que denuncian los afectados.

“Actualmente, Tactiv Casa de Bolsa, S.A. de C.V. no ofrece servicios de administración de cartera de clientes, ni productos o vehículos de inversión en instrumentos financieros".

“Hemos detectado que terceros ajenos a esta Casa de Bolsa podrían estar utilizando de manera indebida nuestro nombre o denominación social, por lo que informamos al público en general que cualquier persona que haya sido contactada bajo estos supuestos podría estar siendo víctima de fraude, por lo que se le recomienda abstenerse de realizar pagos o compartir cualquier tipo de información”, se lee en el portal original.

Los afectados indican que otros nombres detectados como fraudulentos son ECIM S.A., Tactiv Evercore, Invex IGP Just Trade, entre otros.

El Horizonte este jueves dio a conocer la existencia de sitios fraudulentos que desfalcan a personas mediante supuestas inversiones que dejan altos rendimientos que van desde el 10% hasta el 30%, pero en realidad es una tomada de pelo.

Al momento se desconoce la cifra de personas defraudadas por este esquema, pero se estima que son cientos.

Incluso existen páginas creadas para advertir esta suplantación de la firma y que más personas no caigan en este fraude; asimismo, grupos de personas defraudadas en Facebook señalan ser víctimas de este supuesto esquema de inversión.

Dentro de estos grupos en la red social, testimonios explican el modus operandi de estas plataformas, que también cambian de entidad financiera luego de que ya lograron estafar a varias personas.

“Al inicio no aparece nada de reportes durante un mes, todo mundo publicando sus disque ganancias, pero todos los que están ahí son los mismos. Después que inviertes, si logras sacar poco y después rehaces invertir en una IPO, que te dicen que sales sorteado 5 veces más de la cantidad, o sea, más de 150, y tienes que pagar por suscribirte ahí".

“Ya que pagas, te dicen que han generado un plan de compras, que no te puedes salir y de ahí te dicen que inviertas en fondos. El caso es que, para no hacer largo el cuento, no te dejan sacar todo tu dinero y te dicen que tienes que pagar 20% de comisión y, hasta que pagas, podrás retirar y es mentira, no te dejan sacar nada”, menciona un perfil afectado.

Los supuestos ejecutivos

En estos grupos señalan a tres presuntas personas involucradas con el convencimiento de los clientes y que a través de ellos se ofertan estas supuestas inversiones y esquemas financieros.

Se trata del supuesto doctor Carlos Herrera García, quien supuestamente es profesor titular certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Paulina López Carmona, asistente personal y coordinador de proyectos de inversión, y Michael Binetti, analista senior de investigación.

Este grupo de presuntos expertos financieros fue colocado como el equipo de la empresa TAEV México o Tactiv Evercore; sin embargo, al buscar a estas personas, no se encuentra ninguna información de ellas.

Tan solo un perfil correspondiente a Herrera García que de manera evidente se ve como un perfil falso, mientras que a las personas que invirtieron con este supuesto grupo se les proporcionó algunas fotografías que aparentan ser generadas con inteligencia artificial.

Ya investiga la Fiscalía de Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJNL) informó que ya cuenta con una denuncia penal contra la firma “Tactiv Encore”, la cual fue presentada el 30 de octubre del 2025.

Este caso está en etapa de integración de la carpeta y, según fuentes de la dependencia, está bajo investigación.

“Una mujer denuncia que por medio de redes sociales vio que esta empresa ofrecía altos rendimientos mediante una inversión; lo que denunció fue un monto de $1 millón 106,000 pesos".

“Relata que realizó varios depósitos hasta completar el total arriba mencionado, pero que siempre se comunicaba a través de WhatsApp y no le fue posible entrar en comunicación directa con los supuestos directivos y asesores para cobrar sus rendimientos”, indicó la fuente.

¡Aguas con los defraudadores!

Los afectados indican que las empresas que los han embaucado están utilizando nombres de empresas formales como casas de bolsa; una de ellas ya salió a advertir a la población que tenga cuidado. En tanto, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León indicó que ya está investigando el caso.

Las SOFOMES que defraudan a regios mediante sitios fraudulentos suplantan nombres de empresas formales, de las que algunas, como Tactiv, ya salieron a advertir que se está malutilizando su nombre.

Los afectados identifican a los supuestos ejecutivos de “Tactiv Encore”, Carlos Herrera García, Paulina López Carmona y Michael Binetti, como las personas que los engancharon, pero resultaron ser falsos.

La Fiscalía de Justicia de NL ya tiene una denuncia penal de un caso por $1.1 millones de pesos que está siendo investigada y la carpeta está en integración.

