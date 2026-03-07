Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Protegen Palacio de Gobierno por marcha del 8M en Monterrey

De acuerdo con estimaciones de colectivos feministas, para esta edición se prevé la participación de alrededor de 20 mil mujeres en la marcha del 8M

  • 07
  • Marzo
    2026

A pocas horas de la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, autoridades comenzaron a instalar protecciones en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, ubicado en el centro de Monterrey.

Durante la tarde de este sábado, alrededor de las 17:00 horas, elementos de Fuerza Civil iniciaron la colocación de barricadas metálicas para resguardar el edificio ante el paso de la movilización programada para este 8 de marzo.

Las vallas cubrirán el perímetro completo del recinto estatal, con el objetivo de proteger el inmueble durante la concentración masiva que se espera en el primer cuadro de la ciudad.



Luego de que en ediciones pasadas las estructuras fueron “vandalizadas” decidieron volverlas a pintarlas de negro. 

De acuerdo con estimaciones de colectivos feministas, para esta edición se prevé la participación de alrededor de 20 mil mujeres en la marcha del 8M.




