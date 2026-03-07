Podcast
Coahuila

Más de 450 detenidos en operativos antialcohol en Saltillo

La Comisaría de Seguridad indicó que los operativos forman parte de una estrategia de prevención de accidentes que incluye campañas, filtros y pláticas

  • 07
  • Marzo
    2026

Más de 450 personas han sido detenidas en Saltillo este año durante operativos antialcohol implementados por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la Subdirección de Tránsito municipal.

Detenciones por conducir en estado de ebriedad

La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, precisó que las detenciones corresponden a conductores y motociclistas que manejaban en estado de ebriedad o consumían bebidas alcohólicas dentro de sus vehículos, garantizando la seguridad vial.

Operativos itinerantes y participación ciudadana

5cb2e2c3-0b81-4184-b23e-5f7b3e1ba29f.jpeg

Los operativos antialcohol se realizan de lunes a domingo, de manera itinerante y aleatoria en distintos puntos de la ciudad, con la participación de elementos de Tránsito, médicos dictaminadores de la Dirección de Jueces Cívicos y, en ocasiones, observadores ciudadanos.

Multas y sanciones por conducir en ebriedad

Las multas por ebriedad incompleta ascienden a 100 UMAS (~11,731 pesos), mientras que por ebriedad completa alcanzan 200 UMAS (~23,472 pesos). En caso de no pagar, la sanción administrativa contempla hasta 36 horas de arresto.

Estrategia de prevención y concientización

La Comisaría de Seguridad indicó que los operativos forman parte de una estrategia de prevención de accidentes que incluye campañas de concientización, filtros en cruceros, operativos radar y pláticas en instituciones educativas, con el objetivo de reducir riesgos en las vialidades de Saltillo.

4351778d-6b6f-40fa-8e1d-b2dadda62908.jpeg


