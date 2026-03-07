Rechaza EUA que Irán haya capturado soldados norteamericanos

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) rechazó categóricamente este sábado las afirmaciones emitidas por el gobierno de Irán sobre la supuesta captura de militares estadounidenses en el marco del conflicto actual. A través de un portavoz en entrevista para Al Jazeera Arabic, el CENTCOM calificó las declaraciones como una estrategia de desinformación por parte de la República Islámica. “Las afirmaciones del régimen iraní sobre la captura de soldados estadounidenses son otro ejemplo más de sus mentiras y engaños”, sentenció el mando militar.

Irán asegura que golpeó a EUA

La controversia fue impulsada por Alí Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, quien a través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter) aseguró haber recibido informes sobre la captura de varios efectivos de las fuerzas de Estados Unidos.

Larijani alegó que el Pentágono está reportando a estos soldados como "muertos en combate" (KIA) con el fin de ocultar el incidente y evitar el impacto político de tener prisioneros de guerra. “A pesar de sus esfuerzos inútiles, la verdad no es algo que puedan ocultar por mucho tiempo”, escribió el funcionario.

Además de la supuesta captura, Larijani afirmó que las fuerzas iraníes han causado la muerte de casi 500 soldados estadounidenses desde el inicio de las hostilidades.

Amenaza directa a los Estados del Golfo

En un mensaje cargado de advertencias para la región, Larijani también señaló a los países vecinos que albergan bases utilizadas en la actual ofensiva liderada por Washington, denominada "Operación Epic Fury".

El funcionario iraní advirtió que Teherán continuará respondiendo militarmente contra cualquier territorio desde el cual se lancen ataques en su contra.