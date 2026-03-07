Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
inter_armamento_iran_61949be27f
Internacional

Rechaza EUA que Irán haya capturado soldados norteamericanos

A través de un portavoz en entrevista para Al Jazeera Arabic, el CENTCOM calificó las declaraciones como una estrategia de desinformación por parte de Irán

  • 07
  • Marzo
    2026

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) rechazó categóricamente este sábado las afirmaciones emitidas por el gobierno de Irán sobre la supuesta captura de militares estadounidenses en el marco del conflicto actual.

A través de un portavoz en entrevista para Al Jazeera Arabic, el CENTCOM calificó las declaraciones como una estrategia de desinformación por parte de la República Islámica.

“Las afirmaciones del régimen iraní sobre la captura de soldados estadounidenses son otro ejemplo más de sus mentiras y engaños”, sentenció el mando militar.

guerra eua israel irán

Irán asegura que golpeó a EUA

La controversia fue impulsada por Alí Larijani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, quien a través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter) aseguró haber recibido informes sobre la captura de varios efectivos de las fuerzas de Estados Unidos.

Larijani alegó que el Pentágono está reportando a estos soldados como "muertos en combate" (KIA) con el fin de ocultar el incidente y evitar el impacto político de tener prisioneros de guerra. “A pesar de sus esfuerzos inútiles, la verdad no es algo que puedan ocultar por mucho tiempo”, escribió el funcionario.

Además de la supuesta captura, Larijani afirmó que las fuerzas iraníes han causado la muerte de casi 500 soldados estadounidenses desde el inicio de las hostilidades.

guerra eua israel irán

Amenaza directa a los Estados del Golfo

En un mensaje cargado de advertencias para la región, Larijani también señaló a los países vecinos que albergan bases utilizadas en la actual ofensiva liderada por Washington, denominada "Operación Epic Fury".

El funcionario iraní advirtió que Teherán continuará respondiendo militarmente contra cualquier territorio desde el cual se lancen ataques en su contra.

"Los países de la región deben impedir que Estados Unidos utilice su territorio contra Irán, o no tendremos otra opción que hacerlo nosotros mismos", declaró, subrayando que esta es una política permanente de defensa.

Este cruce de declaraciones ocurre en un momento de máxima tensión, mientras ambos bandos mantienen una guerra de narrativa sobre el verdadero costo humano y material del conflicto en el Golfo.

guerra eua israel irán


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

0_SG_Oh_H_Ops_Tfie1p_Hk_436aa59f24
¡Regresan al cine! Anuncian nueva película de Monsters Inc
joven_accidente_a8c8eafb0d
Joven sufre grave accidente laboral en empresa de Saltillo
Whats_App_Image_2026_03_04_at_3_12_18_PM_01d06ead99
Familiares de menor exigen justicia tras accidente en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

mariana_rodriguez_impulsa_programas_8m_f0dfaa98d9
Mariana Rodríguez impulsa programas de apoyo a mujeres este 8M
vinculan_nueve_presuntos_criminales_tamaulipas_70e0dd0d60
Vinculan a nueve por posesión de armas y drogas en Tamaulipas
igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
publicidad

Más Vistas

deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
inter_armamanto_eua_b5d193d85f
'Estados Unidos podría perder guerra con Irán': dice analista
publicidad
×