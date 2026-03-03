Podcast
Coahuila

Ramos Arizpe ilumina espacios públicos previo al 8M

La Plaza Principal y el edificio de la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe fueron iluminados como parte de las actividades previas al 8 de marzo

  • 03
  • Marzo
    2026

La Plaza Principal y el edificio de la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe fueron iluminados como parte de las actividades previas al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

El acto simbólico fue encabezado por la presidenta honoraria del DIF Municipal, Teresita Escalante Contreras, junto al secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Chávez Zamora; y la síndica de mayoría, Claudia Reyes Méndez.

e10af5be-23f0-4ea4-aed6-4052ccf07c10.jpeg

Durante el evento, autoridades municipales señalaron que el encendido busca visibilizar la conmemoración del 8M y reforzar el llamado a la reflexión sobre la igualdad de derechos y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

El Día Internacional de la Mujer se celebra oficialmente el 8 de marzo como una fecha para reconocer la lucha histórica por la equidad y para impulsar acciones que fortalezcan la participación y los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.

 


Comentarios

