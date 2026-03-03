Bolsa Mexicana de Valores se desploma 5% por mineras

La aversión global al riesgo se intensificó en la segunda sesión de marzo, luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, provocando ventas generalizadas en los mercados financieros, donde únicamente el petróleo, el gas y el dólar muestran resistencia.

En México, la volatilidad golpeó con fuerza.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedía 4.38% la mañana de este martes, para ubicarse en 67 mil 502 puntos, borrando buena parte de las ganancias acumuladas en el año.

El mercado cambiario también resentía la tensión. El peso mexicano se depreciaba 2.40 por ciento, cotizando en 17.7123 unidades por dólar, con lo que está cerca de eliminar los avances que había acumulado en 2026.

La moneda nacional pasó de registrar una ganancia cercana a 5% en el año a apenas 1.6%.

El fortalecimiento del billete verde se reflejó en el índice DXY, que mide al dólar frente a una canasta de seis divisas, el cual avanzó 1 por ciento para situarse en 99.330 unidades, consolidando al dólar como activo refugio en medio de la incertidumbre.

La búsqueda de refugio no favoreció a los metales preciosos. El oro cayó más de 3%, a 5 mil 102 dólares la onza, mientras que la plata se desplomó 6.88%, hasta 82.71 dólares.

El nerviosismo también se contagió desde Wall Street: el Nasdaq retrocedía 2.31%, el S&P 500 cedía 2.16% y el Dow Jones caía 2.29%.

Temor por tasas y energía

El deterioro del sentimiento inversionista ocurre en un contexto en el que los operadores han reducido sus apuestas a recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, e incluso crece el temor de que los bancos centrales deban endurecer nuevamente su política monetaria.

Al mismo tiempo, el mercado energético muestra señales de tensión. Analistas advierten que la percepción de escasez ya se refleja en los costos de fletes de petroleros y buques de gas licuado.

La evolución del conflicto será clave para los mercados. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que “los golpes más duros aún están por llegar”, mientras que especialistas señalan que la capacidad de Irán para presionar con drones relativamente baratos podría mantener en vilo a la industria energética mundial durante semanas.

