Coahuila

Niega diputada de Morena rompimiento con sus aliados en Coahuila

Magaly Hernández afirmó que la alianza Morena-PT sigue en pie para las elecciones locales de este año, a pesar de las diferencias a nivel nacional

  • 03
  • Marzo
    2026

La diputada local de Morena, Magaly Hernández, negó que exista un rompimiento con el PT, y aseguró que la alianza anunciada para el proceso electoral de este año en el que se renovará el Congreso del Estado sigue en pie y ya no se puede deshacer. 

“Hasta ahorita te puedo decir que no tenemos información de que no haya coalición, sino todo lo contrario, seguimos igual con la coalición de Morena y el PT; en Coahuila, en las elecciones locales, siguen igual”, señaló Hernández.

Dijo que, aunque existen diferencias a nivel nacional entre Morena y sus aliados del PT y el PVEM debido al planteamiento de la reforma electoral, en el estado estos partidos siguen trabajando en unidad. 

“Ya es tiempo de un cambio verdadero en Coahuila; nosotros los invitamos a seguir trabajando en beneficio de todos, porque al final del día esto es un monvimiento”, mencionó.

Recalcó que más allá de los intereses personales, el interés supremo es buscar un cambio, dijo, para el beneficio de los ciudadanos.


