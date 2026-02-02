Escobedo celebra el Día de la Candelaria con gran 'tamaliza'

El municipio de Escobedo se transformó este lunes en un escenario de sabor y tradición con la celebración de una “megatamaliza”, con motivo del Día de la Candelaria.

La jornada, que se extendió por múltiples sectores de la ciudad, tuvo como objetivo central reforzar los lazos vecinales y ofrecer espacios de esparcimiento para las familias locales.

Evento principal en la Plaza Principal

El evento principal tuvo lugar en la Plaza Principal, donde el alcalde Andrés Mijes, acompañado por la Presidenta del DIF Municipal, Yesica Torres de Mijes, y sus hijos, compartió con cientos de ciudadanos que se dieron cita para degustar el tradicional platillo mexicano.

“Con estas actividades, el gobierno municipal de Escobedo fortalece la unión familiar y comunitaria, además de preservar tradiciones que forman parte de la identidad cultural de México”, informaron las autoridades municipales.

Expansión del festejo en distintos sectores

Para asegurar que el festejo llegara a todos los rincones de Escobedo, la celebración se diversificó en distintos horarios y sectores:

El Secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales , lideró las convivencias en las colonias San Miguel y Eulalio Villarreal .

, lideró las en las y . De manera simultánea, el sector de Alianza Real se sumó a la festividad con una gran participación de hogares .

se sumó a la festividad con una . Por la tarde, la "tamaliza" se extendió a las colonias Provileón, Pedregal del Topo Chico y Portal del Fraile.

Actividades adicionales durante la celebración

Además de la oferta gastronómica, los asistentes disfrutaron de espectáculos musicales, que llenaron de alegría los espacios públicos.





