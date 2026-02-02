Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
photo_4902564744888257472_y_5e786fccc8
Nuevo León

Escobedo celebra el Día de la Candelaria con gran 'tamaliza'

La jornada, que se extendió por múltiples sectores de la ciudad, tuvo como objetivo central reforzar los lazos vecinales y ofrecer espacios recreativos

  • 02
  • Febrero
    2026

El municipio de Escobedo se transformó este lunes en un escenario de sabor y tradición con la celebración de una “megatamaliza”, con motivo del Día de la Candelaria.

La jornada, que se extendió por múltiples sectores de la ciudad, tuvo como objetivo central reforzar los lazos vecinales y ofrecer espacios de esparcimiento para las familias locales.

Evento principal en la Plaza Principal

El evento principal tuvo lugar en la Plaza Principal, donde el alcalde Andrés Mijes, acompañado por la Presidenta del DIF Municipal, Yesica Torres de Mijes, y sus hijos, compartió con cientos de ciudadanos que se dieron cita para degustar el tradicional platillo mexicano.

“Con estas actividades, el gobierno municipal de Escobedo fortalece la unión familiar y comunitaria, además de preservar tradiciones que forman parte de la identidad cultural de México”, informaron las autoridades municipales.

photo_4902564744888257464_y.jpg

Expansión del festejo en distintos sectores

Para asegurar que el festejo llegara a todos los rincones de Escobedo, la celebración se diversificó en distintos horarios y sectores:

  • El Secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, lideró las convivencias en las colonias San Miguel y Eulalio Villarreal.
  • De manera simultánea, el sector de Alianza Real se sumó a la festividad con una gran participación de hogares.
  • Por la tarde, la "tamaliza" se extendió a las colonias Provileón, Pedregal del Topo Chico y Portal del Fraile.

Actividades adicionales durante la celebración

Además de la oferta gastronómica, los asistentes disfrutaron de espectáculos musicales, que llenaron de alegría los espacios públicos.

_UAV9447.JPG


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5092_4034eb2588
El 'Triángulo' un referente gastronómico que resiste en Saltillo
Whats_App_Image_2026_02_01_at_10_03_14_PM_619f92dad5
Coinciden tres religiones en festejo de La Candelaria
Whats_App_Image_2026_02_01_at_7_40_17_PM_7e1d3b6a74
Arma Monterrey 'Regia Tamaliza' con 3,500 asistentes
publicidad

Últimas Noticias

cnne_1010607_el_principe_eduardo_habla_sobre_la_familia_real_420d6ccf0e
Príncipe Eduardo pide recordar a las víctimas de Epstein
EH_UNA_FOTO_2026_02_03_T100805_446_473541677c
HUNTR/X actuará en los BAFTA con su primer show en vivo
copa_libertadores_mexico_mls_e8bb688d63
Liga MX y MLS disputarían la Libertadores en 2027, según informes
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_02_01_T124747_122_5be7d168b9
Celebra Tula su segundo 'Festival del Cabrito' en Tamaulipas
publicidad
×