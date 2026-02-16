Podcast
Coahuila

UAdeC impulsa a mujeres científicas con desayuno global

La Facultad de Ciencias Biológicas realizó el Global Women’s Breakfast 2026 para fortalecer redes, promover la igualdad y motivar a futuras investigadoras

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Unidad Laguna, llevó a cabo el Desayuno Global de Mujeres en la Ciencia 2026 (Global Women's Breakfast), actividad impulsada a nivel mundial por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).

El evento que se realizó para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia tiene como lema este año “Muchas voces, una ciencia” (Many Voices, One Science), y su objetivo central es establecer una red activa para superar las barreras en la igualdad dentro del ámbito científico.

Para esta edición efectuada en el auditorio de Posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas, el panel de discusión fue coordinado por la Dra. Ayerim Hernández Almanza, líder del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos Alimentarios; el presídium estuvo integrado por la Mtra. Miriam Valenzuela Gloria, jefa de planta en la empresa “Tomatillas”; la Dra. Mónica Lizeth Chávez González, investigadora galardonada con el premio Mujer Latinoamericana en Química; y la Dra. Erika Flores Loyola, directora de la Facultad.

Durante el panel fueron planteadas diversas preguntas sobre la importancia actual de las mujeres en la ciencia, así como la combinación de roles de su vida profesional y personal, con la finalidad de apoyar y empoderar a las mujeres que trabajan en la ciencia en general, además de impulsar a las futuras generaciones que quieran ser investigadoras.

Por su parte, la Dra. Mónica Lizeth Chávez González coincidió en que el liderazgo implica romper con el aislamiento, señalando que su mayor desafío y satisfacción ha sido generar nuevo conocimiento y tecnología para luego compartirlo.


