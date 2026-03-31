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Coahuila

Plantean acercar apoyos de Infonavit a centros laborales

Dada la dinámica industrial de Coahuila, es esencial contar con mecanismos de respuesta ágiles que eviten que más familias caigan en cartera vencida

  • 31
  • Marzo
    2026

El diputado local Memo Ruiz ha presentado un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado con el propósito de exhortar al Infonavit y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fortalecer la promoción y el acceso a programas de reestructuración de créditos, especialmente dirigidos a trabajadores del sector industrial.

Durante su intervención, Ruiz enfatizó que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental que no debe verse comprometido por las fluctuaciones del mercado laboral. Destacó que, aunque el empleo formal es esencial para el patrimonio familiar, es crucial que las instituciones actúen con sensibilidad y agilidad ante situaciones de incertidumbre.

La propuesta incluye acercar los servicios de atención directamente a los centros de trabajo para facilitar el acceso a información clara sobre los apoyos disponibles, como seguros de desempleo y prórrogas, y promover esquemas de renegociación antes de que los créditos se conviertan en impagables.

“No es suficiente que los apoyos existan en teoría; es vital que los trabajadores conozcan cómo utilizarlos en el momento adecuado. Nadie debería vivir con el temor de perder su hogar por una mala racha económica”, afirmó el legislador.

Ruiz advirtió que, dada la dinámica industrial de Coahuila, es esencial contar con mecanismos de respuesta ágiles que eviten que más familias caigan en cartera vencida. Resaltó que la falta de información sigue siendo uno de los principales obstáculos para que los acreditados regularicen su situación.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones desde el Poder Legislativo que ofrezcan certeza jurídica y económica a los trabajadores del estado. “Cuidar la casa de los trabajadores es cuidar el corazón de Coahuila”, concluyó.


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