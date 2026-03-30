Abre Aqua Ramos en Semana Santa con alta afluencia
Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, Aqua Ramos operará de lunes a domingo, a diferencia de su esquema regular.
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Marzo
2026
El parque acuático Aqua Ramos se encuentra listo para recibir a turistas y familias durante el periodo vacacional de Semana Santa, tras iniciar su temporada 2026 con una asistencia cercana a 400 personas en su primer fin de operaciones, informó el director Arturo Ramírez Lira.
El funcionario detalló que, pese a las condiciones climáticas, el parque registró una respuesta positiva por parte de la ciudadanía, con visitantes distribuidos en los dos turnos establecidos.
Acceso gratuito para visitantes
Indicó que, por instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el acceso al parque se mantiene completamente gratuito, con el objetivo de ofrecer una opción recreativa accesible para las familias del municipio y visitantes.
Horarios especiales por Semana Santa
Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, Aqua Ramos operará de lunes a domingo, a diferencia de su esquema regular.
Los horarios estarán divididos en dos turnos: de 10:00 a 13:30 horas y de 14:00 a 18:00 horas.
Control de aforo y seguridad
El director explicó que el aforo permitido es de 150 personas por turno, aunque mediante un sistema de rotación se puede ampliar la cantidad de visitantes atendidos por día, manteniendo las condiciones de seguridad establecidas por Protección Civil.
Mejoras en infraestructura
El parque cuenta con trabajos de mantenimiento en áreas como toboganes, baños, palapas y cuartos de máquinas, con el objetivo de garantizar una experiencia segura para los asistentes.
Restricciones dentro del parque
Asimismo, se mantienen restricciones para el ingreso de bebidas alcohólicas, tabaco, objetos peligrosos y la realización de fogatas, al tratarse de un espacio familiar.
Parte de la oferta turística local
Autoridades municipales destacaron que Aqua Ramos forma parte de la oferta turística de la ciudad durante Semana Santa, junto con otros espacios recreativos y culturales.
Se prevé una mayor afluencia en los próximos días, conforme avance el periodo vacacional.
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