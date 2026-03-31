Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_03_31_200549_abe1ad8980
Coahuila

Plantean frenar alcohol en menores en palapas privadas

Plantean sanciones y reglas para evitar consumo de alcohol en menores en palapas, involucrando a padres y dueños de estos establecimientos privados

  • 31
  • Marzo
    2026

La diputada Beatriz Dávila Fraustro propuso regular el consumo de alcohol de menores de edad en palapas y establecimientos de renta para fiestas, debido a que existen lagunas en la reglamentación para evitar este tipo de situaciones, por ser lugares considerados propiedades privadas.

“Son establecimientos particulares que son palapas o lugares de renta en donde acuden menores de edad. Entonces, el consumo de los menores de edad en estos lugares es lo que hay que buscar regularizar.

“Como es privado el establecimiento, pues tú invitas, tú haces una reunión, pero a veces van menores de edad. Entonces, el tema del consumo en menores de edad es lo que hay que al menos sensibilizar, hay que procurar que eso no esté pasando aquí”.

Agregó que también es un tema en el que los padres deben intervenir, y los dueños de las palapas asumir la responsabilidad en el caso de los menores de edad.

“Podríamos llegar a la clausura, pero no es esa la idea, lo ue se busca es que los mismos renteros nos propongan algo. Nosotros ya tenemos una idea de cómo regularlo, sí, a través de multas, sí a través de a lo mejor clausuras, pero no queremos ser tan agresivos”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×