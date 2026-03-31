Plantean frenar alcohol en menores en palapas privadas
Plantean sanciones y reglas para evitar consumo de alcohol en menores en palapas, involucrando a padres y dueños de estos establecimientos privados
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Marzo
2026
La diputada Beatriz Dávila Fraustro propuso regular el consumo de alcohol de menores de edad en palapas y establecimientos de renta para fiestas, debido a que existen lagunas en la reglamentación para evitar este tipo de situaciones, por ser lugares considerados propiedades privadas.
“Son establecimientos particulares que son palapas o lugares de renta en donde acuden menores de edad. Entonces, el consumo de los menores de edad en estos lugares es lo que hay que buscar regularizar.
“Como es privado el establecimiento, pues tú invitas, tú haces una reunión, pero a veces van menores de edad. Entonces, el tema del consumo en menores de edad es lo que hay que al menos sensibilizar, hay que procurar que eso no esté pasando aquí”.
Agregó que también es un tema en el que los padres deben intervenir, y los dueños de las palapas asumir la responsabilidad en el caso de los menores de edad.
“Podríamos llegar a la clausura, pero no es esa la idea, lo ue se busca es que los mismos renteros nos propongan algo. Nosotros ya tenemos una idea de cómo regularlo, sí, a través de multas, sí a través de a lo mejor clausuras, pero no queremos ser tan agresivos”.
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