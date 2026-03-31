Plantean frenar alcohol en menores en palapas privadas

“Son establecimientos particulares que son palapas o lugares de renta en donde acuden menores de edad. Entonces, el consumo de los menores de edad en estos lugares es lo que hay que buscar regularizar.

“Como es privado el establecimiento, pues tú invitas, tú haces una reunión, pero a veces van menores de edad. Entonces, el tema del consumo en menores de edad es lo que hay que al menos sensibilizar, hay que procurar que eso no esté pasando aquí”.