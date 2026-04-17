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Internacional

Pentágono explora apoyo de automotrices para producción militar

El Pentágono ha sostenido conversaciones con fabricantes de automóviles, entre ellos General Motors y Ford, reportó The Wall Street Journal

  • 17
  • Abril
    2026

El Pentágono ha sostenido conversaciones con fabricantes de automóviles, entre ellos General Motors y Ford, para evaluar su posible participación en la producción de suministros militares, reportó The Wall Street Journal.

De acuerdo con el medio, las pláticas han sido preliminares y de carácter amplio, iniciadas incluso antes de la reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El objetivo principal sería fortalecer la capacidad de producción nacional en materia de defensa.

Producción de componentes, no armamento completo

Según información de The New York Times, el enfoque del Pentágono no está en que las automotrices fabriquen sistemas de armas completos, sino en la producción de componentes y suministros clave que permitan ampliar la cadena industrial militar.

Durante los encuentros, funcionarios del Departamento de Defensa solicitaron a los ejecutivos identificar posibles obstáculos para su participación en este tipo de proyectos, incluyendo requisitos contractuales y dificultades en los procesos de licitación.

Estas conversaciones se dan en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y conflictos en distintas regiones, lo que ha llevado a Estados Unidos a evaluar mecanismos para incrementar su capacidad industrial en caso de una mayor demanda de recursos militares.

La posible colaboración con la industria automotriz recuerda precedentes históricos en los que empresas civiles han sido integradas a esfuerzos de producción militar en momentos de crisis.

Aunque no se han anunciado acuerdos concretos, el diálogo refleja un interés estratégico por diversificar y robustecer la infraestructura de defensa del país.


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