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Internacional

Air Canada suspende rutas por alza en combustible

La aerolínea canadiense Air Canada ajusta operaciones ante el encarecimiento del combustible por tensiones en Oriente Medio

  • 17
  • Abril
    2026

La aerolínea Air Canada anunció la suspensión de seis rutas aéreas, incluida la prevista entre Montreal y Guadalajara, debido al incremento en los precios del combustible aeronáutico.

En un comunicado, la compañía explicó que el costo del combustible se ha duplicado desde el inicio del conflicto en Irán, lo que ha impactado especialmente en rutas con menor rentabilidad, volviéndolas económicamente inviables.

Rutas afectadas

Entre los vuelos suspendidos se encuentran conexiones internacionales como:

  • Toronto – Nueva York (JFK)
  • Toronto – Salt Lake City
  • Montreal – Nueva York (JFK)

Además, se cancelaron rutas nacionales dentro de Canadá:

  • Vancouver – Fort McMurray
  • Toronto – Yellowknife

También quedó suspendida la entrada en operación del vuelo Montreal–Guadalajara, que estaba prevista para los próximos meses.

La aerolínea indicó que algunas rutas podrían reanudarse en el futuro. En particular, los vuelos hacia Nueva York (JFK) se retomarían en octubre de este año, mientras que la conexión con Salt Lake City está proyectada para regresar en 2027.

Las rutas afectadas representan aproximadamente el 1 por ciento de la capacidad total de la compañía.

El alza en los precios del combustible está vinculada a la inestabilidad en Oriente Medio, lo que ha generado presiones en la industria aérea global.

Este tipo de ajustes refleja cómo factores geopolíticos pueden incidir directamente en la conectividad internacional y en la viabilidad de nuevas rutas.


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